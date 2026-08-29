Алекс Маркес: За мен беше важно да завърша втори днес

Алекс Маркес завърши спринта в Арагон на втората позиция, оформяйки двойния триумф на семейство Маркес на „Моторланд Арагон“, след като победата стана притежание на неговия по-голям брат Марк.

След финала пилотът на Грезини Дукати заяви, че за него е било много важно днес да завърши втори след разочарованието от „Силвърстоун“, където изпусна подиума след собствена грешка. Той също така заяви, че се чувства все по-добре след тежката контузия, която получи при последната визита на MotoGP в Испания в средата на май, когато се проведе Гран При на Каталуния.

С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

„Наистина много, много добре. Чувствам се много добре, обичам да се състезавам у дома. Радвам се, че имам четири домашни състезания. Всяко едно от тях е специално само по себе си и различно. Наслаждавам се на уикенда тук. Остава ни състезанието утре.



„За мен беше важно да завърша втори, подобрявам се все повече след контузията (от Барселона). На „Силвърстоун“ беше малко болезнено да не съм на подиума в неделя, но този уикенд работим много добре и смятам, че утре отново ще имам шанс да съм на подиума“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages