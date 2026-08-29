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Марко Бедзеки: Прекрасен ден, обърках малко спирането за първия завой

  • 29 авг 2026 | 16:58
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Марко Бедзеки: Прекрасен ден, обърках малко спирането за първия завой

Марко Бедзеки призна, че е допуснал грешка в първия завой на спринта в Арагон, когато не е уцелил съвсем точката на спиране, което позволи на Марк Маркес да го изпревари в спора за лидерската позиция.

Тази атака на световния шампион позволи и на брат му Алекс да задмине Бедзеки, като тримата караха в този ред до финала на дистанцията от 11 обиколки. Въпреки третото си място, Бедзеки заяви, че за него днешният ден е прекрасен след спечеления полпозишън в квалификацията и медала от спринта.

С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон
С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

„Беше прекрасен ден. Честно, не очаквах да запиша такъв страхотен резултат в квалификацията и в спринта, защото вчера се чувствах добре, но темпото ми не беше най-доброто. Много съм щастлив, знаех, че Марк и Алекс имат нещо повече. За съжаление обърках малко точката на спирането за първия завой.

„Но да, много съм доволен, благодаря на отбора, сега ще мислим за утре“, каза Бедзеки в своето телевизионно интервю веднага след финала на спринта в Арагон.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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