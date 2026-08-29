Масай Ръсел: От "загубите" до световния рекорд и мечтата за време под 12 секунди

След трудната 2025 г., в която завърши четвърта на Световното първенство, олимпийската шампионка и вече световна рекордьорка Масай Ръсел е непобедена през тази година на 100 метра с препятствия. Следващата ѝ цел е да пробие 12-секундната бариера.

Повече от час след като Ръсел подобри световния рекорд на 100 метра с препятствия за жени, тя се появи в микс зоната за пресата на турнира от Диамантената лига “Велткласе“ в Цюрих. Историческото бягане се състоя в четвъртък вечер (27 август).

Дори тогава 26-годишната атлетка все още не можеше да осъзнае напълно постижението си. В топлата и перфектна за бягане вечер на стадион “Лецигрунд“ в швейцарския град тя записа време от 12.09 секунди, подобрявайки предишния най-добър резултат с 0.03 секунди.

“Все още го осмислям“, сподели олимпийската шампионка пред медиите след церемонията по награждаването и почетната обиколка.

“Това е благословия, защото го преследвах отдавна и, знаете, целият свят говореше за това. Така че най-накрая да го постигна е като... “Добре, мога да си поема дъх. Не напълно, но поне частично.“ Все още съм на седмото небе, в шок съм.“

Още по-забележителното е, че по време на състезанието вятърът е бил напълно спокоен – не е отчетен нито насрещен, нито попътен. За атлетка с по-дребно телосложение като Ръсел дори най-малката помощ или съпротива от вятъра може да окаже огромна разлика във времената.

“Лудост е, защото по време на бягането нямаше никакъв вятър. И си мисля, ако имах попътен вятър от 1.6

(м/с), какво ли щеше да стане? Този стадион е един от най-добрите в Диамантената лига, а условията изглеждаха перфектни.“

Всички световни рекорди подлежат на процедури по ратификация от Световната атлетика.

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Уроците от загубите помогнаха на Масай Ръсел да достигне нови висоти

Очакванията към Ръсел бяха високи през последните няколко години, докато феновете наблюдаваха как времената ѝ се доближават до рекорда от 12.12 секунди, поставен от Тоби Амусан (която завърши втора след Ръсел в четвъртък) на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г. в Юджийн, Орегон.

През същата година най-доброто време на Ръсел беше 12.71, което тя свали до 12.36 през 2023 г. и след това до 12.25 през 2024 г. – годината, в която спечели олимпийско злато в Париж с 12.33 при насрещен вятър.

Миналата година, бягайки с най-силния позволен попътен вятър от +2.0 м/с, Ръсел подобри личния си рекорд до 12.17, който по-късно тази година стана 12.14 на Диамантената лига в Сямън.

“Когато видях, че прогнозата за температурата е над 26°C, си казах: “Добре, денят ще бъде наистина добър“. Бях много щастлива да видя, че е горещо, защото последния път, когато направих най-бързото си бягане, беше в Китай и беше много топло.“

Шумът около времената на Ръсел се засили миналата година след ранния ѝ резултат от 12.17 през май. Това обаче се оказа прелюдия към труден сезон – единствените ѝ други победи дойдоха на шампионата на САЩ, Диамантената лига в Силезия и турнира “Атлос“ в Ню Йорк. Тя завърши четвърта на Световното първенство – неочакван резултат за някой, който всеки ден пише в дневника си, че целта му е да бъде най-добрата хърделистка в света.

Ръсел коментира това на пресконференцията преди състезанието в сряда: “Трябваше да губя пред целия свят, трябваше да бъда унизена, трябваше да приемам загубите. Тези неудобни моменти, в които не искаш да бъдеш, но точно те те отвеждат до местата, за които мечтаеш.“

“Като погледна назад към миналата година, невинаги получаваме възможност да се състезаваме на тези финали. Когато завърших четвърта, си казах: “Това не може да се случва отново – какво ще направя, за да съм сигурна, че няма да се повтори?“ Всички мислеха, че ще спечеля, а аз не успях. Затова трябваше да поработя върху себе си, да разбера какво наистина искам от този спорт.“

Тази нагласа се превърна в основа за забележителния сезон на 26-годишната атлетка, която е непобедена в спринтовите препятствия тази година и вече оправда прозвището си на най-бързата хърделистка в света.

“Трудно е, когато имаш тежки състезания, чувстваш се унизен и засрамен, но никой не вижда какво е нужно, за да се случат тези моменти“, добави тя в четвъртък. “Хората виждат само крайния резултат. За мен, да направя това бягане, знаейки какво ми костваше да стигна дотук, мога само да кажа, че е благословия.“

“Това е доказателство за упоритата ми работа, за това коя съм аз, и доказва на самата мен, че съм тази, за която се представям. Така че кой знае какво следва?“

Следващата бариера: под 12 секунди?

Условията в Цюрих безспорно бяха перфектни. Едва 40 минути преди бягането на Ръсел, Алисон дос Сантос подобри петгодишния световен рекорд на Карстен Вархолм в бягането на 400 метра с препятствия при мъжете.

“Какъв ден за бягането с препятствия“, отбеляза Вархолм, след като видя бягането на Ръсел. Може би най-невероятното, както самата тя посочи, беше, че по време на нейния резултат от 12.09 секунди нямаше никакъв вятър.

Какво означава това за бъдещето на 100 метра с препятствия при жените? Възможно ли е бягане под 12 секунди?

“Да, мисля, че ако имахме вятър от +1.9 в гърба, това можеше да бъде състезание под 12 секунди“, заяви тя. “Знаете ли, всичко, което съм казвала, че искам да направя, се сбъдна.“

“Така че защо да не кажа, че мога да бъда първата, която ще го постигне (бягане под 12 секунди)? Кой знае? Не можеш да го планираш, но мисля, че е възможно.“

“Дори не обичам да поставям конкретни цифри за това, на което вярвам, че съм способна. Чувствам, че когато си поставяме времена, ние се ограничаваме, така че честно казано, не знам какво е възможно на този етап.“

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Снимки: Gettyimages