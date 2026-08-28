Диамантената лига в Цюрих: Вълнуваща надпревара с два световни рекорда и още куп впечатляващи постижения

Два световни рекорда паднаха на турнира от Диамантената лига в Цюрих в четвъртък вечерта.

Надпреварата бе изключително силна, като Алисън дос Сантос даде начало на рекордната серия със зашеметяващо постижение от 45.80 секунди в бягането на 400 метра с препятствия за мъже. По-малко от 40 минути по-късно Масай Ръсел го последва с 12.09 секунди в бягането на 100 метра с препятствия за жени.

Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

До края на вечерта бяха подобрени множество рекорди на Диамантената лига, рекорди на турнира, най-добри постижения в света за сезона и национални рекорди. Дисциплините 800 метра за жени и овчарски скок за мъже също се доближиха до световните рекорди.

Олимпийската шампионка вече се беше доближавала до световния рекорд два пъти тази година, а в Цюрих най-накрая го подобри. С безупречно бягане над препятствията Ръсел сваля 0.03 секунди от предишния световен рекорд.

Masai Russell 🇺🇸 storms to a World Record of 12.09s (0.0) over 100mH at the Zurich Diamond League!🤯🤯



2. Tobi Amusan 🇳🇬 12.23

3. Nadine Visser 🇳🇱 12.34 pic.twitter.com/TVkuPIPZXz — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 27, 2026

Нигерийката Тоби Амусан, която държеше рекорда преди състезанието, остана втора с най-добро постижение за сезона от 12.23 секунди. Европейската шампионка Надин Висер завърши трета също с най-добър резултат за сезона – 12.34 секунди.

Световните рекорди в бягането на 800 метра за жени и в овчарския скок за мъже останаха непокътнати, но съвсем за малко. Одри Веро продължи забележителния си сезон с нов рекорд на Диамантената лига пред родна публика, докато Мондо Дуплантис и Емануил Каралис създадоха едно от най-качествените състезания в историята на овчарския скок.

Веро спечели бягането на 800 метра за жени с 1:53.70, подобрявайки собствения си рекорд на Диамантената лига, най-доброто постижение в света за сезона и рекорда на турнира с 0.10 секунди.

🚨🇨🇭WORLD LEAD 🇨🇭🚨



Audrey Werro 🇨🇭 wins the women’s 800m at the Zurich Diamond League in 1:53.70s DLR! WL! MR! NR! 🔥🤯🔥



2nd Femke Broeders-Bol 🇳🇱 in 1:54.71s NR!🤯🔥. She led from the front but could not contain Audrey Werro!!



3rd Georgia Hunter Bell 🇬🇧 in 1:55.03s. pic.twitter.com/b4L7cjiU6g — SprintForge (@Tweeterfinger1) August 27, 2026

Този път Фемке Брьодерс-Бол възприе по-агресивен подход, следвайки пейсмейкъра в първата обиколка, преди Веро да дръпне на финалната права.

Нейното време от 1:53.70 я доближи още повече до световния рекорд, докато Брьодерс-Бол беше възнаградена с национален рекорд на Нидерландия от 1:54.71, което е подобрение с 0.70 секунди на личния ѝ рекорд, поставен в Лозана миналата седмица. Това постижение я изкачва до девето място във вечната световна ранглиста. Световната сребърна медалистка Джорджия Хънтър Бел завърши трета с най-добро постижение за сезона от 1:55.03.

Овчарският скок за мъже също достигна изключителни висоти, като световният рекордьор Дуплантис подобри рекорда на турнира с 6.25 метра, а Каралис постави национален рекорд на Гърция от 6.20 метра.

Mondo Duplantis 🇸🇪 sets meeting record 6.25m to win the men’s pole vault at the #ZurichDL!



Emmanouil Karalis 🇬🇷 takes second with a national record of 6.20m, while Sondre Guttormsen 🇳🇴 finishes third at 6.00m. pic.twitter.com/TPCTlZXrv1 — Jumpers World (@jumpers_world) August 27, 2026

Досегашният рекорд в Цюрих беше 6.07 метра, но той беше подобряван няколко пъти по време на състезанието, което бързо се превърна в дуел между двамата най-добри скачачи в историята. И двамата преодоляха 6.10 м, след това Дуплантис премина над 6.15 м, Каралис отговори с 6.20 м, а Дуплантис си върна лидерството с успешен опит от първия път на 6.25 м.

Ана Кокрел постигна най-добро време в света за сезона и рекорд на турнира от 52.13 секунди в бягането на 400 метра с препятствия за жени, подобрявайки с 0.05 секунди постижението на Фемке Бол от 2025 г.

Anna Cockrell 🇺🇸 wins the women’s 400mH at the Zurich Diamond League in a World Lead and Meet Record of 52.13s!



2nd Dalilah Muhammad 🇺🇸 in 53.16s SB.

3rd Rushell Clayton 🇯🇲 in 53.17s



6th Emma Zapletalová 🇸🇰 who hit a hurdle. pic.twitter.com/3g0WJ6A4Wa — SprintForge (@Tweeterfinger1) August 27, 2026

Ема Заплеталова, която пристигна като световна лидерка в дисциплината, беше наравно с Кокрел при навлизането в последната права, но се спъна в предпоследното препятствие и завърши шеста. Бившата световна рекордьорка Далила Мухамад зае второто място с най-добро постижение за сезона от 53.16 секунди.

Паркър Улф подобри с пет секунди дългогодишния рекорд на турнира на 3000 метра за мъже, поставен от Саид Ауита, като спечели с време 7:27.43. Предишното върхово постижение датираше от 1986 г., но Улф поведе американците към двойна победа, след като Греъм Бланкс финишира втори със 7:27.92. Австралиецът Камерън Майърс беше трети със 7:27.97, като общо седем атлети слязоха под 7:30.

Подобно оспорвана битка се разигра и в бягането на 800 метра за мъже, където олимпийският шампион Еманюел Уаньони удържа силната атака на алжиреца Джамел Седжати.

Уаньони победи с най-добро време в света за сезона – 1:41.76, а Седжати остана плътно зад него с личен рекорд за сезона от 1:41.83.

Кени Беднарек изглеждаше класа над всички в спринта на 200 метра за мъже, устремявайки се към победата с 19.62 секунди. Американският спринтьор завърши само на 0.05 секунди от личния си рекорд и с 0.20 пред южноафриканеца Синесипо Дамбиле.

Kenny Bednarek 🇺🇸 ran an impressive World Lead (WL) of 19.62s (-0.4) to win the men's 200m at the Zurich Diamond League!



2nd Sinesipho Dambile 🇿🇦 in 19.82s.



3rd Andre de Grasse 🇨🇦 in 20.03s. pic.twitter.com/LHtW8Jj4Mp — SprintForge (@Tweeterfinger1) August 27, 2026

Фотофиниш определи победителката в спринта на 100 метра при жените между олимпийската шампионка Жулиен Алфред и световната шампионка Мелиса Джеферсън-Уудън. И двете записаха време 10.70, като Алфред грабна победата с разлика от пет хилядни от секундата, поставяйки и национален рекорд. Това е едва вторият случай в историята, в който две жени бягат 10.70 или по-бързо в едно и също състезание.

Рекордът на турнира на 3000 метра стипълчейз при жените беше застрашен, след като световната шампионка Фейт Черотич поведе кенийска двойна победа пред Дорис Лемнголе, печелейки с 0.12 секунди разлика и време 8:55.82. Перут Чемутай също завърши под девет минути с резултат 8:58.28.

В хвърлянето на копие при мъжете световният лидер от Шри Ланка, Румеш Таранга се доближи само на 21 сантиметра от рекорда на турнира, който не е подобряван от 30 години.

MASSIVE MASSIVE THROW BY RUMESH! 🤯



Rumesh Pathirage 🇱🇰 threw 92.07m at Men’s Javelin Throw to win Zurich DL 💎



HE IS TOTALLY UNSTOPPABLE!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/otNks1Z2B2 — The Khel India (@TheKhelIndia) August 27, 2026

Двукратният световен шампион Андерсън Питърс поведе след първия опит с 86.93 метра, но Патираге излезе начело с 88.23 метра във втория си опит и увеличи преднината си в третия. В последния кръг той постигна още по-добър резултат, изпращайки копието на 92.07 метра.

В овчарския скок при жените Хана Мол преодоля 4.90 метра, за да спечели с личен рекорд. Швейцарката Ангелика Мозер зае второто място с най-добро постижение за сезона от 4.85 метра.

Никола Олислегърс спечели в скока на височина при жените с най-добър резултат за сезона от 2.02 метра. Ирина Герашченко изравни личния си рекорд от 2.00 метра за второто място, докато световната рекордьорка Ярослава Магучих остана четвърта с 1.96 метра.

В другите дисциплини Джордан Гайст постави личен рекорд от 22.53 метра, за да спечели тласкането на гюле при мъжете пред Раджиндра Кембъл, който постигна 22.22 метра.

Коул Хокър демонстрира отлично разпределение на силите, за да спечели оспорваното бягане на 1500 метра при мъжете с време 3:31.71. Младият кениец Фанюел Коеч зае второ място с 3:31.84, докато Якоб Ингебригтсен финишира пети с 3:32.16.

Най-забележителните събития на вечерта – световният рекорд на Дос Сантос на 400 метра с препятствия, световният рекорд на Ръсел на 100 метра с препятствия, рекордът на Диамантената лига на Веро на 800 метра и дуелът в овчарския скок между Дуплантис и Каралис, придадоха на Цюрих усещането за миниатюрен шампионатен финал. С предстоящия финал на Диамантената лига в Брюксел и World Athletics Ultimate Championship на хоризонта, те предложиха и вълнуващ поглед към битките, които тепърва предстоят.

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