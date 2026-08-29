Джош Кър: Атлетиката е "пропита" с допинг, състезавал съм се срещу измамници

Новият световен рекордьор на една миля Джош Кър заяви, че е “100 процента“ сигурен, че се е състезавал срещу допингирани атлети и че леката атлетика е “пропита“ от епидемия с допинг. Шотландецът се превърна в популярно име извън атлетическите среди това лято благодарение на подвизите си на пистата. През юли той подобри дългогодишния рекорд на Хишам ел Геруж в дисциплината на Диамантената лига в Лондон, пробягвайки дистанцията за 3:42.66 минути – половин секунда по-бързо от постижението на мароканеца от 1999 г. Малко след това Кър добави и златен медал на една миля от Игрите на Британската общност в Глазгоу.

Носителят на световна титла на 1500 метра сега се е прицелил в световния рекорд и на тази дистанция, който също е притежание на Ел Геруж от 1998 г., както и в олимпийско злато в Лос Анджелис през 2028 г.

В интервю за “Таймс“ той споделя, че неговият безупречно чист подход, който включва екип от 16 души и перфектно изграден режим, включително спане в кислородна камера, го мотивира да бъде още по-бърз в спорт, който продължава да се бори с допинга.

Една от големите теми в атлетиката това лято е как елитна група състезателки на 800 метра се доближава все повече до силно противоречивия световен рекорд, поставен от чехкинята Ярмила Кратохвилова преди 43 години. По онова време страната е имала системна допинг програма, въпреки че Кратохвилова винаги категорично е отричала употребата на забранени вещества.

Кър заяви, че е “100 процента“ сигурен, че се е състезавал срещу атлети, които са мамили. “Състезавах се в първия кръг на Световното първенство на 1500 метра в Лондон през 2017 г. срещу хора, които впоследствие бяха хванати с допинг. Нашият спорт е пропит с това“, каза той. (Кениецът Илайджа Манангой, който спечели титлата през 2017 г., беше наказан за две години през 2019 г. за пропуснати три допинг теста.)

Джош Кър изправи на крака 60 000 за световен рекорд в Лондон

“Моят ментален треньор Хосе Маресма работи много с мен по този въпрос. Той ме пита: “Какво криеш от мен?“, защото иска всичките ми уязвимости да са наяве. В едно състезание навлизаш в най-дълбоката и тъмна част от себе си“, обясни Кър.

“Ако съм мамил, това би сринало психиката ми, защото щях да го знам. Но ако знам, че съм направил всичко както трябва – от тренировките до храненето, съня и хидратацията – тогава умът ми е спокоен. Мога дори да загубя състезание и пак да чувствам, че съм дал всичко от себе си.“

“Това, че правя нещата правилно, ме прави по-силен. А знанието, че конкурентите ми търсят преки пътища, ме прави още по-бърз“, добави той.

28-годишният атлет коментира и дългогодишното си съперничество с норвежеца Якоб Ингебригтсен, с когото многократно са влизали в словесни престрелки преди големи състезания.

Двамата ще подновят съперничеството си на първото издание на Световния шампионат Ultimate този септември. Това се случва, след като норвежецът обвини Кър и други атлети, които пропускат големи събития – Кър не участва на Европейското първенство след световния си рекорд и Игрите на Британската общност – че “съсипват“ спорта.

“Не съм се състезавал с него от известно време, но имаме много сходни характери, така че от гледна точка на състезателния дух определено има сблъсък. Знаете, че той няма да си премълчи, както и аз. Но това привлича публика и води до фантастични състезания, и аз се гордея с това. В момента обаче съм съсредоточен върху себе си. Фокусиран съм върху това да бъда запомнен като най-добрия бегач на миля за всички времена“, завърши Кър.

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Снимки: Gettyimages