Битката за №1 в света: US Open 2026 носи огромно напрежение за Сабаленка и шансове за три претендентки

Откритото първенство на САЩ през 2026 година обещава не само битка за последния за годината трофей от Големия шлем, но и драматична рокада на върха в световната ранглиста на WTA. Четири тенисистки влизат в Ню Йорк с математически шансове да завършат турнира като номер едно в света, а официалното обновяване на ранглистата е насрочено за 14 септември 2026 г.

Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка влиза в Ню Йорк като двукратна последователна шампионка, но това води със себе си огромна тежест. Заради точковата система на WTA, беларуската тенисистка губи 2000 точки в началото на надпреварата, с което виртуалният ѝ актив пада от 8575 на 6575 точки.

Условието пред Сабаленка да запази първото си място е изключително стриктно: тя е длъжна задължително да спечели титлата за трети пореден път. Дори това обаче може да не се окаже достатъчно, ако Елена Рибакина стигне до финалните етапи на турнира. Достигане до финала няма да помогне на Сабаленка, тъй като 1300 точки за второ място няма да бъдат достатъчни срещу преднината на преследвачките.

Елена Рибакина се намира в най-благоприятна позиция за изкачване на върха за първи път в кариерата си. Представителката на Казахстан защитава едва 240 точки от миналата година (отпадане в четвърти кръг) и започва надпреварата с виртуален актив от 7901 точки.

Математическият сценарий пред Рибакина е напълно чист: ако тя достигне до полуфиналите на US Open (които носят 780 точки), гарантирано ще бъде №1 на 14 септември, независимо от резултатите на останалите претендентки. Нещо повече, Рибакина може да оглави ранглистата дори без спечелена среща или ако се откаже от участие, при условие че Сабаленка, Джесика Пегула и Коко Гоф не вдигнат трофея.

Големият въпрос около шампионката от Аустрелиън Оупън обаче е нейното физическо състояние. Рибакина получи контузия в левия глезен по време на четвъртфинала в Синсинати срещу Ига Швьонтек и бе принудена да се откаже при резултат 1-4. Тенисистката сподели, че е изпитвала болки при ходене и сервис и прави всичко възможно да се възстанови навреме за първия си мач в Ню Йорк.

Американските звезди Джесика Пегула и Коко Гоф също остават в битката за световния трон, но техният път преминава през задължителна победа в турнира.

Пегула започва турнира с 6485 точки (след приспадане на 780 точки от полуфинала си през 2025 г.), а Гоф стартира с 6464 точки (приспадане на 240 точки). За да се изкачи която и да е от двете до №1 за първи път в кариерата си, е необходимо да спечели първата си титла от Откритото първенство на САЩ и едновременно с това Елена Рибакина да отпадне преди полуфиналите.

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