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Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

  • 6 юли 2026 | 06:16
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Сабаленка: Просто искам да се напия до козирката и да забравя за тениса

Арина Сабаленка не успя да скрие разочарованието си след отпадането на осминафиналите на Уимбълдън, където загуби от японката Наоми Осака в два сета.

След неочакваната загуба с 6-2 и 7-6 (2), лидерката в ранглистата на WTA беше попитана дали се чувства като номер 1 в света и призна, че това изобщо не я притеснява. Още по-малко след такава загуба.

„Този въпрос… нека просто погледнем ранглистата: засега съм номер 1, вчера бях номер 1 и дори не искам да мисля за ранглистата в момента“, отсече тя, преди да добави още едно от своите (твърде) откровени изказвания.

„Просто искам да си тръгна, да се напия до козирката, да забравя за тениса и след това да се опитам да се върна в по-добра форма“, завърши тя.

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Снимки: Gettyimages

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