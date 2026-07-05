Осака спря Сабаленка и стигна първия си четвъртфинал на „Уимбълдън“

Японската тенисистка Наоми Осака постигна впечатляваща победа над лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка с 6:2, 7:6(2) и си осигури историческо първо класиране за четвъртфиналите на „Уимбълдън“.

Това е втори успех за Осака в общо пет срещи със Сабаленка. Предишната ѝ победа датира от 2018 г., като в последните три мача, изиграни през тази година, представителката на Беларус неизменно излизаше краен победител. С този триумф Осака за първи път в кариерата си намира място сред най-добрите осем в Лондон.

Мачът започна ударно за японката, която реализира два пробива и натрупа солиден аванс от 5:1 в първия сет. Сабаленка успя да вземе подаването си за 5:2, но Осака затвори частта убедително при следващия си сервис гейм.

Втората част премина под знака на равностойна игра, като и двете състезателки печелеха подаванията си. Ключов се оказа петият гейм, в който Сабаленка трябваше да спасява две точки за пробив, за да запази интригата. В крайна сметка сетът бе решен в тайбрек. В него Осака загуби първата точка, но след това спечели шест поредни, за да си осигури няколко мачбола. Сабаленка отрази първия, но при следващото разиграване японката сложи точка на спора с крайното 7:2.

Статистиката също бе в полза на победителката. Осака записа 8 аса срещу 5 за Сабаленка и реализира 21 печеливши удара при едва 15 за своята опонентка.

На четвъртфиналите Наоми Осака ще се изправи срещу чехкинята Каролина Мухова. Двете играха наскоро на финала в Бад Хомбург, където Осака се отказа в началото на втория сет, а Мухова спечели първата си титла на трева. Отпадането на Арина Сабаленка е поредната изненада в турнира, след като преди нея надпреварата напуснаха и други фаворитки като Елена Рибакина и Ига Швьонтек.

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Снимки: Gettyimages