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Сабаленка търси най-добрата си форма и психическа стабилност преди US Open

  • 29 авг 2026 | 00:58
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Сабаленка търси най-добрата си форма и психическа стабилност преди US Open

Световната номер 1 Арина Сабаленка започва участието си на US Open с фокус върху търсенето на оптималната си форма и подобряването на психическата страна на своята игра. Въпреки статута си на водачка в ранглистата на WTA и двукратна шампионка в Ню Йорк, представителката на Беларус влиза в последния за годината турнир от Големия шлем след период на колебливи резултати.

Сабаленка пристига в Ню Йорк с неизменна серия от близо две години на върха на световната ранглиста, но в същото време се намира в серия без спечелен трофей от март 2026 година, когато постигна дубъл в Индиън Уелс и Маями. Оттогава насам беларускинята не е достигала дори до полуфинал на турнирите от WТА 1000.

Сред най-болезнените ѝ скорошни отпадания беше загубата на четвъртфинала на Ролан Гарос срещу Диана Шнайдер, където Сабаленка водеше с 6-3, 4-1, но загуби десет поредни гейма. Впоследствие тенисистката призна, че в този момент психически е попаднала в изключително трудна позиция. Проблемите с контрола на емоциите продължиха и на подготвителните надпревари преди Ню Йорк, включително с поражението от Екатерина Александрова в Торонто (1:2) и изненадващото отпадане на осминафиналите в Синсинати от 20-годишната чехкиня Сара Белек с 0:2 сета.

В първия кръг на US Open Сабаленка се изправя срещу колумбийката Камила Осорио. Любопитен детайл от преките им двубои е, че Осорио има една победа над беларускинята, постигната на турнира в Мадрид през април 2023 година с 6-4, 7-5. За Сабаленка този мач ще бъде първият сериозен тест по пътя към опит за трета поредна титла във Флъшинг Медоус.

Натискът върху Сабаленка се увеличава и от факта, че първото ѝ място в ранглистата на WTA е пряко застрашено. Основната ѝ преследвачка е световната номер 2 Елена Рибакина, която изостава с малко точки (8575 срещу 8141). Тъй като Сабаленка има да защитава пълния си актив от точки от миналата година, Рибакина може да оглави световната ранглиста, ако достигне поне до полуфинал в турнира, независимо от крайното класиране на беларускинята.

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