Шок в Синсинати: Световната №35 разказа играта на Сабаленка след зрелищен обрат

Световната №35 Сара Бейлек постигна победата на живота си! 20-годишната чехкиня записа изненадващ успех със 7:6(7), 6:4 над лидерката в ранглистата на WTA Арина Сабаленка, класирайки се за четвъртфиналите на турнира в Синсинати. Това е и първата ѝ победа над тенисистка от върха на класацията.

В двубой, противопоставящ финеса срещу силата, Бейлек, която имаше баланс 0-3 срещу съпернички от топ 10 преди сряда, започна мача с ранен пробив пасив, след като Сабаленка поведе с 2:0. Чехкинята обаче бързо намери своя ритъм и, използвайки разнообразната си игра, веднага върна пробива. Двете си размениха по още един пробив, преди да се стигне до тайбрек, в който Бейлек натрупа преднина от 5:1. Въпреки че Сабаленка успя да изравни до 5:5, Бейлек съумя да затвори първия сет при третия си сетбол в тайбрека за крайното 7:6(7).

Bejlek has caught fire 🔥



She takes the first set tie-break against Sabalenka 7-6(7).#CincyTennis pic.twitter.com/dJ85CEJSoT — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 20, 2026

През 2026 г. Бейлек има впечатляваща статистика, печелейки 16 от 17-те си мача, в които е взела първия сет. Тази статистика обаче изглеждаше застрашена, когато Сабаленка поведе с 4:1 във втората част. За пореден път Бейлек намери начин да се върне в сета и изравни резултата при 4:4. Тя постигна нов пробив за 5:4, след което спечели подаването си на нула, за да оформи крайната победа със 7:6, 6:4 за малко под два часа игра.

What a performance 💚



Sara Bejlek knocks out the World No.1 Sabalenka to reach her best result at a WTA 1000, the quarterfinals!#CincyTennis pic.twitter.com/C6jvuw8Npj — wta (@WTA) August 20, 2026

Бейлек достига до първия си четвъртфинал на турнир от категорията WТА 1000 и едва пети на ниво WТА като цяло. Предишните ѝ участия в тази фаза са в Прага през 2025 и 2026 г., както и в Абу Даби и Атина през 2026 г. Тя е и единствената четвъртфиналистка в тазгодишното издание на турнира, която не е печелила титла от сериите WТА 1000.

Сервисът на Сабаленка, който обикновено е надеждно оръжие за световната №1, не беше на обичайното ниво в сряда. Тя направи четири двойни грешки срещу нула аса, като вкара едва 50% от първите си сервиси и спечели само 61% от точките при тях.

Бейлек от своя страна записа три аса и нито една двойна грешка, пласира 67% от първите си сервиси и спечели 67% от тези точки.

The Win of a Lifetime! 🤩



Sara Bejlek knocks out World No. 1 in straight sets.#CincyTennis pic.twitter.com/XRiDrpGUYJ — wta (@WTA) August 20, 2026

„Чувствам се невероятно, каза шокираната Бейлек след победата. - Напълно загубих ума и дума. Просто не спирах да вярвам и това беше ключът към успеха. Тя игра невероятен тенис, а аз просто вярвах, продължих да се боря и се опитах да дам най-доброто от себе си, това е.“

В първия си четвъртфинал на ниво WТА 1000 чехкинята ще се изправи срещу американката и шампионка от 2019 г. Мадисън Кийс.

„В този момент наистина не знам“, каза Бейлек за предстоящия мач. „Ще говоря с екипа си и ще видим какво ще ми кажат да направя. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си и ще видим какво ще стане.“

По-рано в сряда Кийс се класира за първия си четвъртфинал на турнир от WТА 1000 за сезона след оспорвана победа със 7:6, 6:4 над Сию Уан. Американката, която участва за 12-и път в Синсинати, има само една титла от тази категория, спечелена именно тук през 2019 г.

Тя достига до финалната осмица в Синсинати за четвърти път в кариерата си и до четвъртфинал на WТА 1000 за 16-и път.

Победата беше втора за нея в двата мача срещу заемащата 108-о място в ранглистата Уан и подобри статистиката ѝ на 7-0 срещу тенисистки извън топ 100.

Securing Her Spot! 💪



Madison Keys locks in her place in the quarterfinals after defeating Wang 7-6(3), 6-4.#CincyTennis pic.twitter.com/mV6RwQJmqu — wta (@WTA) August 20, 2026

„Тя е наистина труден опонент и мисля, че игра на много високо ниво“, каза Кийс пред медиите след победата си. „Въпросът беше кой ще успее да поддържа това ниво във важните моменти. Мисля, че беше изключително важно да успея да върна пробивите много бързо и да си възвърна инерцията. След това просто продължих да сервирам добре и да се опитвам да водя в резултата.“

Поглеждайки към мача си срещу Бейлек, Кийс заяви, че изобщо не е изненадана от достигането на чехкинята до финалната осмица.

„Всъщност я наблюдавам от известно време“, заяви американката. „Спомням си, когато се класира за Ю Ес Оупън за първи път преди няколко години, така че името ѝ ми е познато. Знам, че е много добра тенисистка и не е изненадващо да я виждам как се изкачва в ранглистата и продължава да играе добър тенис. Мисля, че има страхотна игра и предполагам, че ще се чувствам малко по-добре, след като вече играх срещу левичарка.“

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