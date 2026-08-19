Сабаленка и Гоф се класираха за осминафиналите в Синсинати

Бившите шампионки Арина Сабаленка (Беларус) и Коко Гоф (САЩ) се класираха за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WТА 1000 в Синсинати (САЩ) с награден фонд 7 433 076 долара.

Поставената под номер 1 в схемата и носителка на титлата от 2024 година Сабаленка победи Синю Ван (Китай) с 6:1, 6:3 за 54 минути на корта.

„Тя е трудна съперничка и да постигна тази победа в два сета, под един час, е невероятен резултат и съм много щастлива“, каза Сабаленка след мача.

Беларускинята изигра отличен мач, като пласира 17 печеливши удара, направи едва 5 непредизвикани грешки и не бе изправена пред нито една точка за пробив на свой сервис.

Statement Start from Sabalenka 🐯



Aryna Sabalenka takes the first set against Wang.#CincyTennis pic.twitter.com/wgTXV5VE9s — wta (@WTA) August 18, 2026

Успехът е под номер 50 за Сабаленка в турнирите от категория WTA 1000 в качеството ѝ на водачка в световната ранглиста. Така тя стана едва третата тенисистка с подобно постижение след Серина Уилямс и Ига Швьонтек.

В спора за място на четвъртфиналите Сабаленка ще премери сили с чехкинята Сара Белек, която елиминира 16-а поставена Екатерина Александрова (Русия) с 4:6, 6:1, 6:2.

Шампионката от 2023 година и номер 4 в схемата Коко Гоф надигра сънародничката си Ан Ли с 6:1, 7:6(3) след час и половина игра.

С този успех Гоф записа четвърта победа от четири мача срещу Ли в кариерата си и се класира за своя 36-и осминафинал на турнири от такъв ранг.

Гоф започна двубоя безапелационно и затвори първия сет за точно 30 минути, давайки само един гейм на съперничката си. Във втората част Ли оказа сериозна съпротива, но Гоф пое контрол в тайбрека, повеждайки с 4:1, за да затвори мача при третата си възможност.

In Total Control 💪



Coco Gauff defeats fellow American, Li, in straight sets.#CincyTennis pic.twitter.com/N8HyGt0Ewr — wta (@WTA) August 18, 2026

Сега тя очаква в следващия кръг Мари Боузкова (Чехия), която се наложи над 13-тата в схемата американка Ива Йович със 7:6(0), 7:6(5).

„Честно казано, беше малко по-трудно за мен, опитвайки се да контролирам топката, но като цяло съм доволна от начина, по който играх. Ан не е лесна съперничка. Тя има много разнообразие в играта си, така че съм щастлива, че преминавам напред“, заяви Коко Гоф.

Петата поставена Мира Андреева (Русия) също се класира за четвъртия кръг след успех над Джанис Тиен (Индонезия) с 6:1, 7:6(5).

Flying high 👊



Mirra Andreeva is into the Round of 16 in style!#CincyTennis pic.twitter.com/zSyesE92Ic — wta (@WTA) August 18, 2026

Номер 10 Марта Костюк (Украйна) победи Слоун Стивънс (САЩ) със 7:5, 7:5, а номер 20 Мадисън Кийс (САЩ) се справи с Катержина Синиакова (Чехия) с 6:1, 6:3.

Осмата в схемата Елина Свитолина (Украйна) се отказа поради контузия и съперничката й Сию Ван (Китай) продължи напред без игра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google