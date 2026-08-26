Първото място на Сабаленка е заложено на карта на US Open. Кой може да я измести?

Арина Сабаленка е напът да достигне значимо постижение: 100 последователни седмици като номер 1 в света. За да стане това факт обаче, ще ѝ е необходима трета поредна титла от Откритото първенство на САЩ.

До края на турнира Сабаленка ще навърти 99 поредни седмици на върха на ранглистата. Но тъй като 2000 точки от миналогодишния ѝ триумф ще бъдат извадени от актива ѝ, а три други тенисистки имат шанс да я изпреварят, удължаването на тази серия с още една седмица вече не зависи изцяло от нея.

Елена Рибакина от месеци стопява разликата. След като завърши 2025 г. с титли в Нинбо и на Финалите на Женската тенис асоциация (WТА) – носещи ѝ общо 2000 точки – тя добави още два шампионски трофея през този сезон, включително втората си титла от Големия шлем на Откритото първенство на Австралия. Рибакина влиза в US Open като лидер в класацията за Финалите на WТА.

27-годишната Рибакина имаше няколко възможности да изпревари Сабаленка това лято, но така и не успя да достигне до първото място. Тя стигна до финал в Торонто и четвъртфинал в Синсинати, като и в двата случая беше спряна от Ига Швьонтек.

Сега Рибакина пристига в Ню Йорк с най-чистия си път към върха досега. Тя може да стане номер 1 дори без да спечели нито един мач. А ако достигне полуфиналите, никой не може да ѝ попречи да заеме челната позиция.

Две американки, намиращи се близо до върха на ранглистата, имат далеч по-малко място за грешки, но и двете остават в битката. Коко Гоф влиза в US Open след спечелването на първата си титла за сезона в Синсинати, докато финалистката от същия турнир Джесика Пегула продължава силното си лято, което включваше и финали във Вашингтон и Синсинати.

За Гоф и Пегула уравнението е едно и също: да спечелят трофея в Ню Йоркн и да се надяват Рибакина да отпадне преди полуфиналите. И двете биха станали номер 1 за първи път в кариерата си.

След целогодишна надпревара, най-добрите тенисистки в света се събират в калифорнийската пустиня, където най-голямата титла на WТА все още предстои да бъде спечелена.

Ето и пълната разбивка на вариантите:

Елена Рибакина

Не е нужно да печели мач, за да стане номер 1, ако Сабаленка, Пегула и Гоф не спечелят титлата. Осигурява си първото място в ранглистата, ако достигне полуфиналите, независимо от всички други резултати.

Арина Сабаленка

Трябва да спечели титлата и Рибакина да отпадне преди полуфиналите, за да остане номер 1. До края на турнира ще е прекарала 99 последователни седмици и общо 107 седмици като номер 1. Ще достигне 100 последователни седмици, когато ранглистата след US Open бъде публикувана, ако запази първото си място.

Джесика Пегула

Трябва да спечели титлата и Рибакина да отпадне преди полуфиналите, за да стане номер 1 за първи път.

Коко Гоф

Трябва да спечели титлата и Рибакина да отпадне преди полуфиналите, за да стане номер 1 за първи път.

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