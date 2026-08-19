Сабаленка под обстрела на феновете си: Играй тенис или се откажи!

Световната №1 Арина Сабаленка се оказа в сериозен проблем със собствената си армия от фенове, които я обвиняват, че се е отпуснала напълно, пренебрегнала е спорта и е станала несериозна в момент, когато първата ѝ позиция в ранглистата на WTA е застрашена.

След като през пролетта спечели Индиън Уелс и Маями, формата на беларускинята леко спадна. Тя приключи рано участието си на Ролан Гарос и Уимбълдън, а в Монреал не успя да премине дори трети кръг. Докато резултатите на корта липсваха, Сабаленка бе изключително активна в социалните мрежи, където редовно публикуваше съдържание от почивката си на Миконос, модни фотосесии за „Гучи“ и корици на списания, както и танцови клипове в ТикТок.

„Повече тенис, по-малко телефон!“

Това предизвика недоволство сред нейните привърженици, като под последните ѝ публикации се появиха остри коментари:

„Моля те, повече тенис, по-малко телефон“, гласи един от най-забележителните коментари. Друг фен написа: „Много снимки, малко тенис. Прекалено много се занимаваш с бижута и грим – фокусирай се върху спорта или се откажи.“ Има и радикални съвети: „Напусни тениса и се посвети на ТикТок танците, стана напълно несериозна.“

Сабаленка отговори на тези нападки в свой стил, заявявайки, че заснемането на видеоклипове ѝ помага да запази психическото си здраве и за кратко да избяга от напрежението:

Понякога влизам в профилите на тези критици, за да видя колко са перфектни, и си мисля: „Първо си оправи собствените си проблеми, преди да се месиш в живота на другите.“ На мен танците ми помагат да забравя всичко поне за половин час, беше категорична беларускинята.

Бурята в публичното пространство идва в най-неподходящия момент, тъй като Елена Рибакина сериозно застрашава първата й позиция в световната ранглиста. Казахстанската тенисистка изостава само с няколкостотин точки, така че още на турнира в Синсинати или на предстоящия US Open може да свали Сабаленка от трона, ако беларускинята бързо не подобри нивото си на игра. Мнозина се дразнят, че тя се е съгласила да играе смесени двойки с Новак Джокович в Ню Йорк, тъй като смятат, че това допълнително ще я разконцентрира.

"Е, знаете ли... Новак ме молеше да играя с него! Казах му: „Знаеш ли какво? Разбира се, легендо, тук съм, за да ти помогна. Нека се забавляваме и да се опитаме да спечелим титлата!“ Истината е, че ще играем заедно в Ню Йорк. Ще бъде забавно и наистина се радвам", разказа усмихната Сабаленка.

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