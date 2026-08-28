Юлиян Петков: Трябваше да спечелим на всяка цена, надявам се да победим Левски

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков остана разочарован, че във втори пореден шампионатен мач "белите" повеждат в резултата, но допускат изравняване. Днес тимът му завърши 1:1 като домакин на Септември.

“Не може да сме доволни от точка на наш терен. След добрия мач в Разград трябваше да спечелим на всяка цена. Този нелеп гол… Второто полувреме излязохме амбицирани и агресивни. Вкарахме в 20-ата секунда, но след този нелеп автогол се объркахме. Не показахме нашата игра.

Момчетата се раздадоха. Имаше борба и агресия, но концентрацията при този гол от тъч. Двама човека са сами. След гола трябваше да сме по-спокойни, за да излезем пак на ситуации.

Подготвени сме физически. Няма по-хубаво нещо от мачове сряда-събота. Играем с Левски, който се класира за Лига Европа. Надявам се да има повече хора и да победим. Не трябва да губим концентрация през целия мач. На моменти губим фокуса върху играта. Гледаме футболисти, а не топката. Трябва да се променим", каза Петков по повод следващия двубой на Славия, който е срещу Левски в сряда.

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