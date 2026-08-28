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Славия си отдъхна за бранител

  • 28 авг 2026 | 09:23
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Славия си отдъхна за бранител

Треньорският щаб на Славия си отдъхна за Никола Савич. Централният защитник получи контузия срещу Лудогорец и бе заменен принудително на почивката. Сръбският бранител преди това вкара в мрежата на разградчани и се представи много солидно на "Хювефарма Арена". Наставникът Ратко Достанич ще може да използва 25-годишния футболист за днешното домакинство на Септември.

Опитният специалист обаче до последно няма да знае дали ще разчита на капитана си Иван Минчев. 35-годишният халф за последно игра в дербито с Локомотив София на 31 юли, като тогава получи контузия и оттогава е извън игра. В негово отсъствие в средата на терена си партнират Кристиян Стоянов и Владимир Милетич. Достанич и не смята да прави рокади по състава си от последния мач с Лудогорец, като се очаква да заложи на същата единайсеторка, с която започна и в Разград.

Преди дербито с Левски в сряда на стадион "Александър Шаламанов" феновете на белите ще имат специална изненада. Привържениците ще имат специална среща с "юноша на клуба, два пъти отличен за най-проспериращ млад футболист, с 116 мача и 18 гола в елита с белия екип, както и 50 срещи и 5 попадения за националния отбор", написаха от клуба. Веднага стана ясно, че това е бившият халф на белите Чавдар Янков.

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