Мартин Татаров: Срещу Русия очаквам много труден мач, но трябва се опитаме да ги победим

Националният отбор по волейбол на България за младежи под 20 години се класира за европейското първенство догодина. Това стана факт след четвъртата победа на нашите в европейската квалификация в София, като те победиха категорично Беларус с 3:0 гейма и записаха четвърта поредна победа.

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Капитанът на националите Мартин Татаров заяви за сайта на БФВ, че колективната игра е ключа към успеха

"В този мач показахме нашата игра, която можем да играем. В някои моменти имаше повече грешки, но успяхме да се справим в трудните моменти и без да се колебаем победихме.

Ключът към успеха е това, че играем като отбор. Когато сгреши някой, успяваме да се съберем вътре, не се отделяме един от друг и това ни помага много.

Срещу Русия очаквам много труден мач, но трябва да дадем всичко от себе си и да се опитаме да ги победим."

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