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  3. Мартин Татаров: Срещу Русия очаквам много труден мач, но трябва се опитаме да ги победим

Мартин Татаров: Срещу Русия очаквам много труден мач, но трябва се опитаме да ги победим

  • 28 авг 2026 | 20:49
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Националният отбор по волейбол на България за младежи под 20 години се класира за европейското първенство догодина. Това стана факт след четвъртата победа на нашите в европейската квалификация в София, като те победиха категорично Беларус с 3:0 гейма и записаха четвърта поредна победа.

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Капитанът на националите Мартин Татаров заяви за сайта на БФВ, че колективната игра е ключа към успеха

"В този мач показахме нашата игра, която можем да играем. В някои моменти имаше повече грешки, но успяхме да се справим в трудните моменти и без да се колебаем победихме.

Ключът към успеха е това, че играем като отбор. Когато сгреши някой, успяваме да се съберем вътре, не се отделяме един от друг и това ни помага много.

Срещу Русия очаквам много труден мач, но трябва да дадем всичко от себе си и да се опитаме да ги победим."

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