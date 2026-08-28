България U20 разгроми Беларус и се класира на Евроволей 2027

Волейболистите от националния отбор на България за младежи под 20 години се класираха за европейското първенство догодина. Воденият от Венцислав Симеонов тим е най-добре класираният отбор от зона BVA, след като победи категорично Беларус с 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) в четвъртия си мач от надпреварата, изигран в зала "Христо Ботев".

"Лъвчетата" записаха четвъртия си пореден успех - на старта на квалификацията те победиха Северна Македония в три гейма, след това последва успех над Сърбия след тайбрек. След нея дойде и категоричната победа над Турция.

Момчетата на Венцислав Симеонов отново са лидер, като имат 11 точки (4 победи), но преди мача между Русия и Северна Македония.

Родните състезатели играха освободено, без напрежение, въпреки поставената цел. Нито за момент те не допуснаха колебания и това обезкуражи съперника.

Българските волейболисти диктуваха положението от самото начало, като поведоха с 6:1. Момчетата на Венцислав Симеонов не срещнаха никакви проблеми, като имаха превес на всички елементи.

Във втората част нашите момчета отново доминираха изцяло, класата им бе очевидна. Беларуските състезатели не успяха да противодействат на нашите момчета, които пропукаха посрещането им със сервиса си, надиграха ги и в атака.

С равностойна игра започна третият гейм, след шестата точка набрахме инерция и не позволихме да бъдем настигнати. Постоянството ни ни донесе успех и в тази част, а с това и в мача.

БЪЛГАРИЯ - БЕЛАРУС 3:0 (25:16, 25:16, 25:19)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 2, Александър Манушев 21, Мартин Татаров 10, Никола Градинаров 7, Димитър Пейчинов 8, Еван Георгиев 2 - Георги Бойчев-либеро (Павел Дженев 3, Адриан Ганев 2, Петко Петков, Петър Господарски)

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

БЕЛАРУС: Максим Казюкевич, Микита Свилел 11, Павел Нямцов 10, Иван Хириченка 8, Станислав Кривицки 2, Артур Янушкевич - Микита Толочка-либеро (Савелий Сиваков 2, Александър Нахар-либеро, Владислав Никофоров, Богдан Зелианкевич, Алексей Рибак)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ КОВАЛьОВ.

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