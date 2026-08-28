Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

  • 28 авг 2026 | 20:00
  • 288
  • 0
Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

Кирил Райков (Европул Бургас) с 1378 точки и Любомира Милошева (Рилски атлет Самоков) с 1251 точки победители в генералното класиране на веригата за млади таланти „А1 атлетика за младежи“.

Подгласници на Райков са Велизар Виришапков (Хисаря) с 1353 точки и Богомил Петров (Рилски атлет Самоков) с 1047 точки.

Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание
Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание

При момичетата само шест точки зад победителката Милошева бе Радина Маркова (Супер спорт – Варна) – 1245 т, а третото място зае Цветина Пашовска (Олимпия – Враца) – 1183 т.

Финалът се проведе на обновения стадион „Искър“ в Самоков, а веригата стартира от Бургас (4 април) и премина през Ямбол (16 април), София (21 април и 4 май), Габрово (13-14 юни), Хисаря (15 август) и Панагюрище (19 август).

Пътят на Александра Начева към бронзовия евромедал
Пътят на Александра Начева към бронзовия евромедал

Всички деца на финала в Самоков получиха грамоти и подаръци и бяха наградени от първата победителка от веригата през 2015-а Вивиан Кръстева, която е от Самоков, легендарната атлетка в бяганията на дълги разстояния Милка Михайлова, секретаря на община Самоков Станислава Цветкова и началника на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова.

Първите трима в генералното класиране получиха и специални награди от А1.

Александра Начева след диамантения си дебют: Имам още много тренировки и много да уча, докато стигна най-добрите
Александра Начева след диамантения си дебют: Имам още много тренировки и много да уча, докато стигна най-добрите
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Диамантената лига в Цюрих: Вълнуваща надпревара с два световни рекорда и още куп впечатляващи постижения

Диамантената лига в Цюрих: Вълнуваща надпревара с два световни рекорда и още куп впечатляващи постижения

  • 28 авг 2026 | 12:42
  • 881
  • 0
Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание

Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание

  • 28 авг 2026 | 11:05
  • 1224
  • 1
Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

  • 28 авг 2026 | 00:26
  • 2557
  • 0
Саръбоюков остана извън медалите на Диамантената лига в Цюрих

Саръбоюков остана извън медалите на Диамантената лига в Цюрих

  • 27 авг 2026 | 22:57
  • 6869
  • 8
Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

  • 27 авг 2026 | 12:46
  • 646
  • 0
Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

Ехамер пред дилема за Лос Анджелис 2028 - скок дължина или десетобой

  • 26 авг 2026 | 17:40
  • 1550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 150412
  • 368
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 128187
  • 244
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

  • 28 авг 2026 | 20:52
  • 9350
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 2443
  • 0
Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

  • 28 авг 2026 | 20:32
  • 1035
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 28 авг 2026 | 21:04
  • 243
  • 0