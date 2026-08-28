Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

Кирил Райков (Европул Бургас) с 1378 точки и Любомира Милошева (Рилски атлет Самоков) с 1251 точки победители в генералното класиране на веригата за млади таланти „А1 атлетика за младежи“.
Подгласници на Райков са Велизар Виришапков (Хисаря) с 1353 точки и Богомил Петров (Рилски атлет Самоков) с 1047 точки.
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При момичетата само шест точки зад победителката Милошева бе Радина Маркова (Супер спорт – Варна) – 1245 т, а третото място зае Цветина Пашовска (Олимпия – Враца) – 1183 т.
Финалът се проведе на обновения стадион „Искър“ в Самоков, а веригата стартира от Бургас (4 април) и премина през Ямбол (16 април), София (21 април и 4 май), Габрово (13-14 юни), Хисаря (15 август) и Панагюрище (19 август).
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Всички деца на финала в Самоков получиха грамоти и подаръци и бяха наградени от първата победителка от веригата през 2015-а Вивиан Кръстева, която е от Самоков, легендарната атлетка в бяганията на дълги разстояния Милка Михайлова, секретаря на община Самоков Станислава Цветкова и началника на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова.
Първите трима в генералното класиране получиха и специални награди от А1.