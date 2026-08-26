Пътят на Александра Начева към бронзовия евромедал

Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, но пътят към успеха на 24-годишната българка дойде след дълги години и тежки тренировки. Пловдивчанката, която в момента отмаря от натоварения сезон, публикува видео в Инстаграм, в което споделя кадри от своя път до това ценно отличие.

Началото на нейните континентални участия при жените е в Берлин през 2018 г. Тогава тя завършва на 26-то място и не се класира за финала.

В Мюнхен четири години по-късно възпитаничката на Стойко Цонов стига до финал, но завършва 11-та в него.

На Европейското в Рим през 2024 г. Начева остана четвърта и на сантиметри от медала. След като се намира в отлична форма преди Олимпийските игри в Париж, броени дни след участието си в италианската столица Начева претърпява тежка контузия на турнира “Никола Вълчанов” в Габрово. Там тя получава счупване на десния глезен в първия си опит в скока на дължина. И така олимпийската мечта остава мираж на този етап.

Следва операция и дълго възстановяване, а 18 месеца по-късно Начева се завръща в сектора.

Първото голямо отличие на пловдивчанката при жените идва в Бирмингам по-рано този месец, след като скача 14.40 м за бронза с попътен вятър над допустимите стойности.

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Снимки: Sportal.bg