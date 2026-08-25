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Александра Начева след диамантения си дебют: Имам още много тренировки и много да уча, докато стигна най-добрите

  • 25 авг 2026 | 17:21
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Бронзовата медалистка в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам по-рано този месец Александра Начева се завърна в България след дебюта си в Диамантената лига. На надпреварата в Силезия в неделя тя завърши седма с 14.09 метра.

Александра Начева се класира седма на Диамантената лига в Силезия
Александра Начева се класира седма на Диамантената лига в Силезия

“Емоцията беше огромна, стадионът беше почти пълен и чувството да бъда там беше уникално. Публиката се държеше много готино към всеки един участник, имаше много малко фенове. За мен беше истинско удоволствие да се изправя на най-големия турнир. Въпреки че ми беше за първи път, донякъде съм доволна, донякъде не съм. Честно казано си бях поставила за първо състезание да съм в осмицата, но като тръгна състезанието, ми се прииска да се преборя за шестото място, защото ми беше в обсега. Но в крайна сметка не се получи. Но и на седмото място донякъде мога да кажа, че съм доволна. За мен това си беше финал на световен шампионат с всички тези участнички от целия свят. Имам още много тренировки и доста да уча, докато стигна тяхното ниво. Това е видно за всички - че съм далеч от първите. Но се радвам, че съм между тях и се боря да постигна резултати, близки до техните”, каза Начева пред БНТ при завръщането си в България.

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Снимки: Imago

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