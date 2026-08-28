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ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

  • 28 авг 2026 | 10:19
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Днес ще бъде изтеглен жребият за основната фаза на Лигата на конференциите. Както е известно ЦСКА ще участва в надпреварата и в 14:00 часа ще научи шестте си съперника за турнира.

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От УЕФА разделиха 36-те участника в шест урни по шест, като “червените” попаднаха в последната шеста заради клубния си коефициент. Всеки отбор ще се изправи срещу по един от съперник от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с два отбора от една и съща държава.

Жребият ще бъде направен от софтуеър, като първо ще бъдат изтеглени съперниците на тимовете от първа урна, последвани от втора и трета и тн, докато всички отбори имат валидни противници.

Първа урна:
Аталанта (Италия)
Брага (Португалия)
Аякс (Нидерландия)
Фрайбург (Германия)
Монако (Франция)
Копенхаген (Дания)

Втора урна:
Мидтиланд (Дания)
Цървена звезда (Сърбия)
Гент (Белгия)
Панатинайкос (Гърция)
Пафос (Кипър)
Брайтън (Англия)

Трета урна:
Лугано (Швейцария)
Хетафе (Испания)
КуПС (Финландия)
Твенте (Нидерландия)
Борац (Босна)
Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Четвърта урна:
Синт-Труиден (Белгия)
Бран (Норвегия)
Хартс (Шотландия)
Кайрат (Казахстан)
Трабзонспор (Турция)
Университатя Крайова (Румъния)

Пета урна:
Рига (Латвия)
Хайдук Сплит (Хърватия)
Яблонец (Чехия)
Нордселанд (Дания)
АГФ (Дания)
Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)

Шеста урна:
Тун (Щвейцария)
ЦСКА (България)
Кауно Жалгирис (Литва)
Мялби (Швеция)
Иберия (Грузия)
Егнатия (Албания)

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