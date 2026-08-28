ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

Днес ще бъде изтеглен жребият за основната фаза на Лигата на конференциите. Както е известно ЦСКА ще участва в надпреварата и в 14:00 часа ще научи шестте си съперника за турнира.

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От УЕФА разделиха 36-те участника в шест урни по шест, като “червените” попаднаха в последната шеста заради клубния си коефициент. Всеки отбор ще се изправи срещу по един от съперник от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с два отбора от една и съща държава.

Жребият ще бъде направен от софтуеър, като първо ще бъдат изтеглени съперниците на тимовете от първа урна, последвани от втора и трета и тн, докато всички отбори имат валидни противници.

Първа урна:

Аталанта (Италия)

Брага (Португалия)

Аякс (Нидерландия)

Фрайбург (Германия)

Монако (Франция)

Копенхаген (Дания)



Втора урна:

Мидтиланд (Дания)

Цървена звезда (Сърбия)

Гент (Белгия)

Панатинайкос (Гърция)

Пафос (Кипър)

Брайтън (Англия)



Трета урна:

Лугано (Швейцария)

Хетафе (Испания)

КуПС (Финландия)

Твенте (Нидерландия)

Борац (Босна)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)



Четвърта урна:

Синт-Труиден (Белгия)

Бран (Норвегия)

Хартс (Шотландия)

Кайрат (Казахстан)

Трабзонспор (Турция)

Университатя Крайова (Румъния)



Пета урна:

Рига (Латвия)

Хайдук Сплит (Хърватия)

Яблонец (Чехия)

Нордселанд (Дания)

АГФ (Дания)

Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)



Шеста урна:

Тун (Щвейцария)

ЦСКА (България)

Кауно Жалгирис (Литва)

Мялби (Швеция)

Иберия (Грузия)

Егнатия (Албания)

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