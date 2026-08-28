Капитанът на Италия Ана Данези преди мача с България: Ще спечелим и това европейско първенство

Централният блокировач и капитан на отбора Ана Данези е щастлива, че Италия си осигури първото място в група Г на европейското първенство по волейбол за жени ЕвроВолей 2026“. След като изведе страната си до победа на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и на Световното първенство през 2025 г., Данези вижда възможността за исторически требъл като невероятна. Първата стъпка към него е в чешкия град Бърно в понеделник, но тя далеч не е напълно удовлетворена.

Спечелването на ЕвроВолей би осигурило на Италия и автоматична квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Ако италианките спечелят европейската титла, те ще се доближат с още една стъпка до възможността да защитят олимпийската си корона.

България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

Данези отдава голяма заслуга на старши треньора Хулио Веласко, когото много от опонентите му описват като „легендарен“, след като демонстрира способността си да печели големи титли както в мъжкия, така и в женския волейбол.

Въпреки че Италия спечели и трите гейма срещу Словакия, Веласко беше донякъде критичен към представянето на отбора си в интервю за Италианската волейболна федерация. Той изрази разочарование от начина, по който отборът е реагирал след загубени точки в първия гейм, отбелязвайки, че понякога състезателките са се фокусирали върху грешните неща.

Данези обяснява треньорската философия на Веласко:

„Той не е просто тактически треньор, той е и ментален наставник. Помага ни да не се концентрираме върху грешните неща, когато губим точки. Казва ни, че не можем да мислим за това, което сме сбъркали. Трябва да вярваме, че работата, която сме вложили в тренировките, е правилната. На Олимпийските игри и на Световното първенство успяхме да го направим. Точно така ще спечелим и това европейско първенство.“

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