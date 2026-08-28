Милко Багдасаров: Загубите ме амбицират!

Капитанът на българският национален юношески отбор по волейбол Милко Багдасаров вече си е в Кърджали, където заслужено почива след отличното представяне на младите волейболисти на Световното първенство в Доха, Катар. Категорични три победи в груповата фаза на шампионата доведоха момчетата, водени от треньора Иван Станев, до осминафинал, където те драматично загубиха от Венецуела с 3 на два гейма, след като водиха с два на нула. Въпреки че бяха елиминирани от първенството, българите показаха силен дух и отлична отборна игра. Над всички обаче беше възпитаникът на волейболен клуб Арда Кърджали и капитан на националите - 15-годишният Милко Багдасаров. Той оглави и всички класации - за реализатор, за нападател, за най-добър сервис.

"Не съм много доволен от това Световно, защото можехме да стигнем доста по-напред. Дори можехме да стигнем до финал", тази емоция държи все още талантливия волейболист. Той преценява, че за мача с Венецуела отборът е влязъл предварително "като победител": "Малко подценихме ситуацията и подценихме също така, като водехме с 2:0, че сме спечелили директно мача и те започнаха да си играят тяхната игра и оттам ни обърнаха", спомня си Милко.

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Според него контузиите, с които основни състезатели, включително и той, са играли, не трябва да служат за оправдание: "Аз не искам някой да ни съжалява, че сме били контузени. Така е. На световното никой не те пита дали си в най-добрата си форма или дали не можеш да ходиш. Като не можеш отпадаш."

Милко Багдасаров не приема като голям успех поставянето му начело на индивидуалните класации за нападател, сервис, играч на първенството, защото волейболът е отборна игра. "На мен това ми е работата, особено в този отбор. Работата ми е да правя точки и да помагам в трудните моменти на нашия отбор и на нашите играчи", каза в ефира на Радио Кърджали волейболистът.

Той очаква този екип да постигне още по-сериозни и категорични резултати догодина: "Половината сме набор 011 и другата година имаме квалификация за Европейско. Там, смятам, че наистина ще се представим доста добре. Аз се присъединих малко по-късно в отбора, поради това, че бях на европейско с по-големия отбор, но още от началото усетих, че сме добър колектив. Дори и в началото да не се бяхме разиграли, усещах, че сме доста добре... Доста се сближихме и станахме наистина много добър колектив."

Играта го вдъхновява и окрилява. Играе волейбол откакто се помни и дори "откакто съм проходил", както казва. Когато побеждава, има желание за още победи, а "когато губя, това много ме мотивира да тренирам повече и да ставам по-добър. Просто това е желанието за победа. Това е нещо, което ме надъхва много", казва Милко.

Преди няколко години Милко Багдасаров беше обявен за "Спортист на годината" за млади спортисти в анкета на Община Кърджали. Тогава каза пред Радио Кърджали, че мечтае някой ден да стане капитан на националния отбор. Днес е такъв - на младежката гарнитура, но все още смята, че мечтата е пред него, защото се целта му е мъжкият национален отбор на България. Има и още цели, които си е поставил, но обеща да говори за тях, когато ги постигне.

Станислава Георгиева, БНР Радио Кърджали

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