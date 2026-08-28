Григор Димитров пред Tennis Channel: За завръщането в Ню Йорк, удоволствието от играта и погледът към бъдещето

Григор Димитров си осигури място в основната схема на Откритото първенство на САЩ за 15-и път в своята кариера. Това стана факт, след като финландецът Ото Виртанен се отказа преди решителния сблъсък от квалификациите заради травма в гърба. Въпреки че преодоля пресявките без да изиграе финалния мач, българският тенисист подчерта в интервю за Tennis Channel, че с удоволствие би излязъл отново на корта, за да трупа така необходимата му игрова практика.

"Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един мач. Играх добре в първите два мача. Беше важно да се възстановя добре. Усетих, че намирам ритъм. Имам нужда от тези мачове", заяви Димитров.

За да стигне до финалния кръг на пресявките, Григор записа победи над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов. Продължителните проблеми с контузии през последните месеци – включително травмата на гръдния му мускул – доведоха българина до срив в световната ранглиста и го изпратиха в квалификациите в Ню Йорк. В разговора си след влизането в основната схема той сподели, че вече гледа по различен начин на трудностите и пораженията.

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Димитров призна, че се опитва да бъде много по-добронамерен и снизходителен към себе си, като се наслаждава на всеки момент на корта. По думите му, след толкова години в професионалния тур човек осъзнава, че състезателното време е ограничено, което прави всяко участие на Големия шлем изключително ценно.

"Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл на възприемане и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава става много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш колко още ще играеш. Да съм отново в основната схема значи много за мен. Знам, че мога. Това е добро начало. Използвах тези дни, за да тренирам ментално, да съм сигурен, че тялото е в добро състояние. Дори по време на контузията спортът ми помогна много. Тази година не се притеснявам, че трябва да играя квалификации. Напротив, радвам се, че мога да изиграя още един мач", сподели той.

Ню Йорк пази паметни спомени за първата ракета на България, който през 2019 г. достигна до полуфиналите на US Open след епична победа над Роджър Федерер. Димитров не скри, че завръщането на тези кортове винаги му носи допълнително вдъхновение, а трупането на мачове е ключово за възстановяване на топ формата му.

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"Винаги се завръщат спомените. Спомням си, че тогава си мислех: "Какво правя тук?". Имах лоша серия, не се чувствах добре. Но и тогава се върнах към основните неща. Никога не знаеш. Трябва да имаш вяра и желание, а на моменти и късмет. Както е днес.“

Относно сблъсъка между поколенията и надпреварата с по-младите състезатели, той изтъкна, че опитът е голямото му предимство, но то трябва да се подплати с физическа готовност.

"Гледам от моята гледна точка, когато бях млад и аз играех с по-възрастните. Вижда се, че младите удрят по-здраво, но ние имаме повече опит и можем да използваме вариативност, различни начини на атака", добави най-добрият български тенисист.

Димитров коментира и бъдещето на едноръкия бекхенд, който остава негова запазена марка в съвременния тенис.

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"За съжаление не вярвам отново да стане популярен. Слайсът е първият удар, на който баща ми ме научи. Той е прекрасен учител, научи ме да играя тенис. За мен най-хубавото е, когато ударя бекхенд по правата. Няма нищо по-хубаво. Но е много трудно – трябва тайминг, позиция на краката. Има много работа в този удар. Движим се в посока, в която играта се е развила толкова много, че не виждам много играчи да се насочват към едноръкия бекхенд", заяви той.

Въпреки изминалите тежки месеци, мотивацията на 35-годишния тенисист остава силна. Димитров загатна за ранното си планиране и заложените цели в по-дългосрочен план, като вече гледа дори към състезателния си календар за 2027 г. Основният му фокус обаче остава предстоящото участие в основната схема във "Флошинг Медоус", където очаква своя първи съперник.

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„Искам да постигна още много неща в спорта. Тенисът ми е помагал в много различни аспекти от живота ми. В момента участвам в свое собствено състезание. Пътешествието ми досега бе страхотно. Докато си с ракета в ръка, имаш шанс. Ако знаеш какви са малките ти цели, това помага..Вече мисля за догодина. Кои турнири да играя, как да се подготвя по-добре в предсезонната подготовка. Треньорът ми ме пита за какво говоря изобщо, а аз вече предлагам неща за подготовката. Смятам, че това е добър знак", завърши Григор Димитров.

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