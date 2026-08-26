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  3. Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
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Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор Димитров ще се опита днес да прескочи и второто препятствие по пътя към основната схема на US Open. Съперник на 35-годишния българин в това изпитание ще бъде казахстанецът Тимофей Скатов. Мачът от втория квалификационен кръг е втори в програмата за деня на Корт №17 и се очаква да започне не преди 19:30 часа българско време.

Григор Димитров стартира участието си в Ню Йорк с експресна и безапелационна победа срещу италианеца Лоренцо Джустино с 6:0, 6:3. Хасковлията демонстрира перфектен сервис, като реализира пет пробива и не загуби нито веднъж собственото си подаване.

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Тимофей Скатов, който в момента е трета ракета на Казахстан и заема 205-о място в световната ранглиста, от своя страна отстрани Жил Арно Баи с 6:4, 6:2.

Това няма да бъде първа среща между двамата тенисисти на голямата сцена. Те имат един официален мач помежду си, изигран през 2023 г. на старта на Ролан Гарос. Тогава Димитров записа разгромен успех с 6:0, 6:3, 6:2, като тотално надигра Скатов още от първите минути. Сега казахстанецът ще търси реванш на твърдите кортове в САЩ.

Григор Димитров влиза в двубоя като абсолютен фаворит. Неговата класа на твърди кортове, опитът в мачове във формат "3 от 5 сета" и огромното предимство от миналия им сблъсък му дават сериозно психологическо предимство. От друга страна, Скатов няма какво да губи и ще се опита да удължи разиграванията, разчитайки на грешки от страна на българина. Ако Димитров запази стабилността на своя начален удар от първия мач, той би трябвало да затвори срещата без сериозни проблеми.

При евентуална победа над Тимофей Скатов, следващият съперник на Григор Димитров в решителния трети кръг на квалификациите за US Open ще бъде победителят от мача между Ото Виртанен (Финландия, №9 в схемата на пресявките) и Джак Пинингтън Джоунс (Великобритания). Двубоят между двамата също е насрочен за днес, 26 август 2026 г., веднага след срещата на Григор на Корт №17.

Григор Димитров за втори път в кариерата си участва в квалификациите на US Open. Първото бе през далечната 2009 година, когато най-добрият българският тенисист за всички времена отстрани Тобиас Камке с 6:3, 7:5), но във втори кръг претърпя поражение от Томас Белучи с 4:6, 3:6.

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