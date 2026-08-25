Завръщане след 17 години: Григор започва от пресявките в Ню Йорк срещу италиански спец на клей

Григор Димитров започва участието си в квалификациите на US Open срещу Лоренцо Джустино. Двубоят е втори в програмата на Корт №17 за вторник и се очаква да започне около 20:00 часа българско време (стартът на първия мач в 18:00 ч.).

Лоренцо Джустино е опитен 34-годишен италиански тенисист, изискващ внимание за старта на квалификациите. Неговият текущ ранкинг в световната ранглиста е №195, а най-предното му класиране е №127, постигнато през август 2019 г. Играе с дясна ръка и бекхенд с две ръце. Общият баланс в кариерата му е 457 победи и 418 загуби.

Джустино е типичен представител на италианската школа – изразен специалист на клей. Неговата игра е дефанзивна, изградена около стабилност от основната линия, дълги разигравания и търсене на грешки от противника-

Италианецът е изключително уязвим на бързи настилки, тъй като му липсва игрова практика на твърди кортове: . За последно той е играл официален мач на хард през март 2026 г.. До броени дни преди US Open той се състезаваше изцяло на червените кортове в Европа (Чалънджър турнира в Сион, Швейцария).

Джустино не притежава мощно начално оръжие, което на бързите кортове в Ню Йорк да му носи лесни точки. Това ще даде сериозно предимство на Григор Димитров при ретур и възможност веднага да диктува темпото.

Григор Димитров и италианецът нямат изиграни официални срещи до момента на професионално ниво, което добавя елемент на първоначално разузнаване в първите геймове.

При успех в следващия етап българинът ще срещне победителя от двойката Жил Арно Баи (№230) – Тимофей Скатов (№149).

Това е едва второ участие на Димитров в пресявките на Ню Йорк след 2009 г., когато победи Тобиас Камке, но отпадна във втори кръг от Томас Белучи. Първата ни ракета се завръща на Откритото първенство на САЩ след година отсъствие поради травма на Уимбълдън 2025. При последното си участие през 2024 г. той достигна до четвъртфиналите, отстранявайки Кириан Жаке, Ринки Хиджиката, Талон Грикспор и Андрей Рубльов, преди да отстъпи пред Франсис Тиафо.

Преди тазгодишния US Open Димитров записа само един мач в Северна Америка – загуба в три сета от Себастиан Баес на турнира от сериите “Мастърс 1000” в Синсинати, където участва с “уайлд кард”.

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