Мощно "Победа...и пак победа", огласи трибуните за посрещането на Григор Димитров

“Победа… и пак победа! Ние пеем само за победа!”– този бурен, познат до болка рефрен огласи трибуните на Корт 17 “Флашинг Медоус” във вторник и накара сърцето на Григор Димитров да затупти по-силно. Най-добрият ни тенисист се завърна на “Флашинг Медоус” под истински взрив от емоции. Публиката скочи на крака, а мощната българска агитка буквално взриви атмосферата и вля допълнителна доза адреналин в жилите на нашия шампион, който тази година е принуден да играе в квалификациите заради ниския си рейтинг в световната ранглиста.
На фона на тази невероятна българска енергия, опонентът му Лоренцо Джустино изглеждаше напълно изгубен. Разликата в класите бе смазваща. Григор играеше с вдъхновение и зашеметяваща лекота, прегазвайки съперника си с 6:0, 6:3 за едва 50 минути. Бившият №3 в света наложи тотална доминация и наниза умопомрачителна серия от осем поредни гейма, оставяйки италианеца без никакъв отговор. Това не беше просто чиста победа, а истински триумф на духа, изпят на един глас с публиката!