Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Мощно "Победа...и пак победа", огласи трибуните за посрещането на Григор Димитров

Мощно "Победа...и пак победа", огласи трибуните за посрещането на Григор Димитров

  • 26 авг 2026 | 10:49
  • 1118
  • 0
Мощно "Победа...и пак победа", огласи трибуните за посрещането на Григор Димитров

“Победа… и пак победа! Ние пеем само за победа!”– този бурен, познат до болка рефрен огласи трибуните на Корт 17 “Флашинг Медоус” във вторник и накара сърцето на Григор Димитров да затупти по-силно. Най-добрият ни тенисист се завърна на “Флашинг Медоус” под истински взрив от емоции. Публиката скочи на крака, а мощната българска агитка буквално взриви атмосферата и вля допълнителна доза адреналин в жилите на нашия шампион, който тази година е принуден да играе в квалификациите заради ниския си рейтинг в световната ранглиста.

На фона на тази невероятна българска енергия, опонентът му Лоренцо Джустино изглеждаше напълно изгубен. Разликата в класите бе смазваща. Григор играеше с вдъхновение и зашеметяваща лекота, прегазвайки съперника си с 6:0, 6:3 за едва 50 минути. Бившият №3 в света наложи тотална доминация и наниза умопомрачителна серия от осем поредни гейма, оставяйки италианеца без никакъв отговор. Това не беше просто чиста победа, а истински триумф на духа, изпят на един глас с публиката!

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open
Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Федерер, Родик и Агаси вдигнаха на крака "Артър Аш" във феноменално шоу

Федерер, Родик и Агаси вдигнаха на крака "Артър Аш" във феноменално шоу

  • 26 авг 2026 | 05:55
  • 5809
  • 1
Андреева и Рубльов се класираха за полуфиналите на смесени двойки

Андреева и Рубльов се класираха за полуфиналите на смесени двойки

  • 26 авг 2026 | 05:43
  • 2113
  • 0
Медведев катастрофира срещу 22-годишен американец

Медведев катастрофира срещу 22-годишен американец

  • 26 авг 2026 | 05:38
  • 2537
  • 0
Шиникова стигна четвъртфиналите в Нидерландия

Шиникова стигна четвъртфиналите в Нидерландия

  • 26 авг 2026 | 04:12
  • 1565
  • 0
Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

Семеен триумф в Ню Йорк: Свитолина и Монфис пречупиха опитна двойка

  • 26 авг 2026 | 03:11
  • 2951
  • 8
Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно, но впоследствие отпадна

Звездният тандем Уилямс и Алкарас стартира успешно, но впоследствие отпадна

  • 26 авг 2026 | 01:37
  • 2861
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

Янев говори преди реванша с ОФИ - очаквайте на живо!

  • 26 авг 2026 | 11:25
  • 717
  • 6
Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

Денят на истината за Левски - следете всичко около мача с АЕК тук

  • 26 авг 2026 | 11:00
  • 9702
  • 96
Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

Левски пред портите на Рая - последното стъпало е под Акропола

  • 26 авг 2026 | 07:09
  • 11700
  • 63
Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

Локо (Пд) представи бивш нападател на Левски като спортен директор

  • 26 авг 2026 | 11:37
  • 631
  • 0
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

  • 26 авг 2026 | 07:56
  • 12281
  • 13
Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

  • 26 авг 2026 | 09:19
  • 5298
  • 3