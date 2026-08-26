Мощно "Победа...и пак победа", огласи трибуните за посрещането на Григор Димитров

“Победа… и пак победа! Ние пеем само за победа!”– този бурен, познат до болка рефрен огласи трибуните на Корт 17 “Флашинг Медоус” във вторник и накара сърцето на Григор Димитров да затупти по-силно. Най-добрият ни тенисист се завърна на “Флашинг Медоус” под истински взрив от емоции. Публиката скочи на крака, а мощната българска агитка буквално взриви атмосферата и вля допълнителна доза адреналин в жилите на нашия шампион, който тази година е принуден да играе в квалификациите заради ниския си рейтинг в световната ранглиста.

Grigor Dimitrov walking onto Stadium 17 for his match! pic.twitter.com/tsGE1mw8DL — Sam (@LoverLondonGirl) August 25, 2026

На фона на тази невероятна българска енергия, опонентът му Лоренцо Джустино изглеждаше напълно изгубен. Разликата в класите бе смазваща. Григор играеше с вдъхновение и зашеметяваща лекота, прегазвайки съперника си с 6:0, 6:3 за едва 50 минути. Бившият №3 в света наложи тотална доминация и наниза умопомрачителна серия от осем поредни гейма, оставяйки италианеца без никакъв отговор. Това не беше просто чиста победа, а истински триумф на духа, изпят на един глас с публиката!

Григор Димитров с унищожително начало на похода си в US Open

Un debut contundente💥



Grigor Dimitrov🇧🇬 pasó la 1ra ronda de la Qualy del #USOpen venciendo a Lorenzo Giustino🇮🇹 6-0 y 6-3



Si próximo rival será Timofey Skatov🇰🇿 pic.twitter.com/iYZ3rC3k85 — Iván Aguilar (@ivabianconero) August 25, 2026

Григор срещу Скатов: Пътят към US Open минава през нов разгром или зрелищно отмъщение?

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