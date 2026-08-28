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Димитър Пейчинов: Изиграхме много хубав мач

  • 28 авг 2026 | 14:01
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Националният отбор по волейбол на България за младежи под 20 години надигра Турция с 3:0 гейма и записа трети пореден успех на европейската квалификация в зала "Христо Ботев“. Така тимът ни продължава уверено напред по пътя към спечелване на квота за Евроволей 2027. ТрениранеНа Волейбол

Националът Димитър Пейчинов заяви пред сайта на БФВ, че тимът е изиграл много хубав мач и е бил събран.

България U20 с 3 от 3 на евроквалификацията в София
България U20 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

„Изиграхме много хубав мач. Играта ни беше много събрана. Бяхме много добре организиране на посрещане и в атака, в защита също, особено във втория и третия гейм.

Физически вече сме изморени, по психологически сме много позитивно настроени за следващите битки. Ще пробваме да компенсираме физическата умора с положителни емоции.“

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