Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА ще търси разгром срещу гръцкия ОФИ - на живо преди реванша в Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България U20 се класира за ЕвроВолей 2027 след 3 от 3 на квалификацията в София

България U20 се класира за ЕвроВолей 2027 след 3 от 3 на квалификацията в София

  • 27 авг 2026 | 19:01
  • 1195
  • 0

Волейболистите от националния отбор на България за младежи до 20 години записа трета поредна победа на европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи категорично над Турция с 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) в третия си мач от турнира, игран тази вечер пред около 200 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин българските момчета имат 3 победи от 3 мача и 8 точки във временното класиране. Това на практика означава,че България се класира за ЕвроВолей 2027, тъй като отборите на Беларус и Русия не участват в разпределението на квотата от Балканската волейболна асоциация. Утре (28 август) България ще спори с Беларус отново от 17,30 часа.

Двата отбора тръгнаха равностойно в първия гейм, но постепенно младите "лъвчета" дръпнаха и поведоха в мача след 25:19. Възходящата линия продължи и във втората част и те увеличиха аванса си след 25:15. Идентично се разви и третият гейм, в който българските момчета отново взеха отрано инициативата и поддържаха темпото до крайното 25:19 и 3:0.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

Северна Македония с три контроли срещу Берое преди ЕвроВолей 2026 в София

  • 27 авг 2026 | 05:39
  • 2351
  • 1
Ивайло Иванов свири на Африканското първенство за жени

Ивайло Иванов свири на Африканското първенство за жени

  • 27 авг 2026 | 05:32
  • 1769
  • 0
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
  • 19889
  • 23
Португалия взе сблъсъка с Испания на ЕвроВолей 2026

Португалия взе сблъсъка с Испания на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:02
  • 2048
  • 1
Словакия с първа победа в Гьотеборг

Словакия с първа победа в Гьотеборг

  • 27 авг 2026 | 04:44
  • 881
  • 0
Словения напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Латвия

Словения напред на ЕвроВолей 2026 след драма срещу Латвия

  • 27 авг 2026 | 04:31
  • 1001
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ОФИ, "червените" с три промени, нова схема и офанзивен състав

11-те на ЦСКА и ОФИ, "червените" с три промени, нова схема и офанзивен състав

  • 27 авг 2026 | 19:59
  • 2080
  • 0
Гледайте на живо: Агитката на ЦСКА с шествие преди реванша с ОФИ

Гледайте на живо: Агитката на ЦСКА с шествие преди реванша с ОФИ

  • 27 авг 2026 | 18:58
  • 7489
  • 55
Григор Димитров е в основната схема на US Open!

Григор Димитров е в основната схема на US Open!

  • 27 авг 2026 | 19:14
  • 23492
  • 13
Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

Никола Цолов завърши повече от успешно първия си тест във Формула 1

  • 27 авг 2026 | 19:30
  • 52094
  • 42
Жребият за Шампионската лига: ПСЖ срещу Барселона, Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

Жребият за Шампионската лига: ПСЖ срещу Барселона, Байерн се завръща на "Олд Трафорд"

  • 27 авг 2026 | 19:32
  • 12606
  • 12
ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 27 авг 2026 | 19:21
  • 3526
  • 2