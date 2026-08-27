България U20 се класира за ЕвроВолей 2027 след 3 от 3 на квалификацията в София

Волейболистите от националния отбор на България за младежи до 20 години записа трета поредна победа на европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи категорично над Турция с 3:0 (25:19, 25:15, 25:19) в третия си мач от турнира, игран тази вечер пред около 200 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин българските момчета имат 3 победи от 3 мача и 8 точки във временното класиране. Това на практика означава,че България се класира за ЕвроВолей 2027, тъй като отборите на Беларус и Русия не участват в разпределението на квотата от Балканската волейболна асоциация. Утре (28 август) България ще спори с Беларус отново от 17,30 часа.

Двата отбора тръгнаха равностойно в първия гейм, но постепенно младите "лъвчета" дръпнаха и поведоха в мача след 25:19. Възходящата линия продължи и във втората част и те увеличиха аванса си след 25:15. Идентично се разви и третият гейм, в който българските момчета отново взеха отрано инициативата и поддържаха темпото до крайното 25:19 и 3:0.

Снимки: CEV.EU

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