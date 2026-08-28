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Новият вратар на Айнтрахт: Очаквам с нетърпение новото предизвикателство

  • 28 авг 2026 | 12:55
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Новият вратар на Айнтрахт: Очаквам с нетърпение новото предизвикателство

Вратарят на Фрайбург Ноа Атуболу се присъедини към Айнтрахт Франкфурт под наем, а „орлите“ са задължени да откупят футболиста, ако бъдат изпълнени определени условия.

„Много съм щастлив да съм тук и нямам търпение да започна. Познавам града, клуба и стадиона и винаги съм преживявал мачовете тук като нещо специално. Наистина очаквам с нетърпение новото предизвикателство“, коментира 24-годишният Атуболу.

Айнтрахт (Франкфурт) договори вратар от Фрайбург под наем
Айнтрахт (Франкфурт) договори вратар от Фрайбург под наем

Той заявил пред ръководството на Фрайбург след загубата от Астън Вила във финала на Лига Европа, че иска ново предизвикателство, за предпочитане във Висшата лига. Оферта от Англия обаче не пристигна, а Фрайбург привлече Мио Бакхаус от Вердер Бремен. При последвалата нужда от вратар в клуба от Франкфурт, Фрайбург сключи сделка с конкурента от Бундеслигата. Не е ясно дали Ноа Атуболу ще играе за „орлите“ в първия мач на тима за сезона в Бундеслигата срещу Унион Берлин в събота.

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