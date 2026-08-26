Шефът на Макларън не вярва, че в Мерцедес са свършили парите за развитие

Директорът на тима на Макларън във Формула 1, Андреа Стела, е скептичен относно твърденията на своя колега от Мерцедес, Тото Волф, че отборът му не разполага с необходимия бюджет за ускорено въвеждане на подобрения по автомобила.

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През последните седмици Ферари и особено Макларън направиха драстични подобрения по своите болиди, което им позволи да спечелят по две победи и да окажат значителен натиск върху доскоро доминиращия отбор на Мерцедес. В сравнение със своите съперници, Мерцедес въведе само минимално количество аеродинамични подобрения, като планира да представи по-голям пакет за Гран При на Бахрейн в Малайзия през октомври.

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Това забавяне излага Мерцедес на риск от допълнителни загуби в следващите три септемврийски кръга в Италия, Испания и Азербайджан. Но когато бе попитан от motorsport.com след Гран При на Нидерландия дали тези решения за развитие не стават все по-неудобни в светлината на бързия напредък на Макларън, Волф заяви, че ръцете на отбора му са вързани заради начина, по който Бракли е разпределил своя бюджет от 215 милиона долара.

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Когато тези коментари бяха представени на шефа на Макларън, Стела, той отговори: „Бих искал да повярвам, но всъщност не вярвам.“

Стела е скептичен, защото промените в регулациите за задвижващите системи за 2027, които насочват Формула 1 към съотношение 57-43 между мощността от двигателя с вътрешно горене и електрическата енергия, но също така засягат и определени области от дизайна на болида, идват с допълнителна отстъпка от 3 милиона долара в тавана на разходите, която може да се използва през 2026 или 2027, за да се помогне на отборите да се подготвят за промените. Според Стела, ако Мерцедес наистина иска, може да използва тази отстъпка, за да пусне в производство подобрени части за автомобила.

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„Всички отбори ще имат отстъпка в отчетите си за тавана на разходите“, каза Стела. „И ако не греша, става въпрос за около три милиона, които можете да използвате в отчетите за 2026 при изчисляването на тавана на разходите. И съм сигурен, че Мерцедес, виждайки, че съперниците им вдигат нивото, сега ще се възползват от разработките си, които със сигурност се случват на заден план.



„Сигурен съм, че колата във въздушния тунел е доста по-бърза от тази, която имат на пистата, и сега ще искат да превърнат част от този потенциал в подобрения, които да стигнат до реалния автомобил. Така че, просто съм почти сигурен, че ще имат подобрения. Разбира се, би било добре, ако нямат, но дори не искам да мисля за това...“, завърши италианецът.

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Снимки: Gettyimages