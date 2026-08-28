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  3. Христо Телкийски: Всеки следващ двубой е полезен за нас

Христо Телкийски: Всеки следващ двубой е полезен за нас

  • 28 авг 2026 | 08:20
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Христо Телкийски: Всеки следващ двубой е полезен за нас

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема Атлетик (Куклен). Срещата от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Четири години бях треньор в Куклен. Впечатленията ми от онзи период за отлични. Сега Атлетик има добър отбор, с опитни играчи. Безспорно ще ни е трудно срещу тях. Но, всеки следващ двубой е полезен за нас. Най-важното е да с съсредоточим върху нашата работа. Да се стремим да затвърждаваме хубавото, да коригираме грешките и да се подобряваме с всеки мач. Когато правим всичко това, неминуемо ще се движим възходящо в развитието си и в желаната посока – мъжкия футбол“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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