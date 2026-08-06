Христо Телкийски с апел към съперниците

И през новия сезон, вторият отбор на Локомотив (Пловдив) ще продължи да следва същите приоритети, заложени още от създаването на дубъла. Става въпрос за изграждане, развитие и интегриране на млади играчи в мъжкия футбол, които да достигнат до представителния тим на клуба.

Очакванията на треньора Христо Телкийски за предстоящото първенство пред Sportal.bg .

„Селектирахме отбора от наши юноши, основно, момчета родени през 2008 година. Проведохме добра подготовка. Приоритетът е ясен – да подготвяме футболисти за представителния тим на клуба. Това ще се осъществи, паралелно и с постигане на добри резултати в първенството на Югоизточна Трета лига. Победите вливат увереност и самочувствие у момчетата. Така се гради и манталитет. Отправям апел към колегите треньори. През новия сезон, нека всички ние да акцентираме най вече върху футболните достойнства, развитието на футболистите ни и футболната игра, а не толкова върху конкретен резултат. Нека водещ да е феърплея и съдийството – безпристрастно“.

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