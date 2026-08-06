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  3. Христо Телкийски с апел към съперниците

Христо Телкийски с апел към съперниците

  • 6 авг 2026 | 17:23
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Христо Телкийски с апел към съперниците

И през новия сезон, вторият отбор на Локомотив (Пловдив) ще продължи да следва същите приоритети, заложени още от създаването на дубъла. Става въпрос за изграждане, развитие и интегриране на млади играчи в мъжкия футбол, които да достигнат до представителния тим на клуба.

Очакванията на треньора Христо Телкийски за предстоящото първенство пред Sportal.bg.

„Селектирахме отбора от наши юноши, основно, момчета родени през 2008 година. Проведохме добра подготовка. Приоритетът е ясен – да подготвяме футболисти за представителния тим на клуба. Това ще се осъществи, паралелно и с постигане на добри резултати в първенството на Югоизточна Трета лига. Победите вливат увереност и самочувствие у момчетата. Така се гради и манталитет. Отправям апел към колегите треньори. През новия сезон, нека всички ние да акцентираме най вече върху футболните достойнства, развитието на футболистите ни и футболната игра, а не толкова върху конкретен резултат. Нека водещ да е феърплея и съдийството – безпристрастно“.

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