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Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите

  • 28 авг 2026 | 00:31
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След изиграването на всички мачове от плейофната фаза на Лигата на конференциите и Лига Европа станаха ясни всички тимове, срещу които ЦСКА може да играе в третия по сила турнир на Стария континент. 36 отбора ще бъдат разпределени в шест урни, като всеки участник ще срещне по един от всяка една.

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“Червените” ще бъдат поставени в шеста урна по силата на клубния коефициент. Жребият ще бъде теглен в 14:00 часат утре в централата на УЕФА в Нион.

Първа урна:

Аталанта (Италия)

Брага (Португалия)

Аякс (Нидерландия)

Фрайбург (Германия)

Монако (Франция)

Копенхаген (Дания)

Втора урна:

Мидтиланд (Дания)

Цървена звезда (Сърбия)

Гент (Белгия)

Панатинайкос (Гърция)

Пафос (Кипър)

Брайтън (Англия)

Трета урна:

Лугано (Швейцария)

Хетафе (Испания)

КуПС (Финландия)

Твенте (Нидерландия)

Борац (Босна)

Линкълн Ред Импс (Гибралтар)

Четвърта урна:

Синт-Труиден (Белгия)

Бран (Норвегия)

Хартс (Шотландия)

Кайрат (Казахстан)

Трабзонспор (Турция)

Университатя Крайова (Румъния)

Пета урна:

Рига (Латвия)

Хайдук Сплит (Хърватия)

Яблонец (Чехия)

Нордселанд (Дания)

АГФ (Дания)

Интер Клуб д’Ескаладес (Андора)

Шеста урна:

Тун (Щвейцария)

ЦСКА (България)

Кауно Жалгирис (Литва)

Мялби (Швеция)

Иберия (Грузия)

Егнатия (Албания)

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