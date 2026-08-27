Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след поражението с 0:2 от ОФИ Крит в Лига Европа. Армейците ще участват в турнира Лига на конференциите.

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"Много неща изиграха роля. Това че в първия мач допуснахме по наивен начин головете, като цяло има да учим много от мачовете в Европа, от отборите, с които играем. Противникът днес беше малко по-агресивен от нас, превъзхождаха ни в това, което правеха по терена. Имахме план за мача, търсихме определени неща, търсихме да изненадаме да гърците. Те се справиха с натиска, не успяхме да бъдем балансирани в притежанието. Това ще ни послужи за онова, което ще ни послужи за това, което ни предстои в бъдеще. Имаме достатъчно футболисти, в Европа хората са безкомпромисни, трябва да се научим да спазваме дребните правила, видяхме малко по-агресивен и арогантен отбор, който ни затрудни много на базата на преднината от първия мач.

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Планът за нас беше да играем в Европа, колкото се може повече. Ще гледаме да натрупаме опит, да вземем нещата, които ще ни бъдат полезни в бъдеще в европейските турнири. Не трябва да навеждаме глава и да казваме, че сме толкова лоша, а да си вземем поука - трябва да разберем, че дребните неща са важни в Европа. Всички в клуба искахме да стигнем колкото се може по-далеч в Европа. Че ще играем до Коледа в Европа е бонус за нас, трябва извлечем максимума и да бъдем концентрирани във вътрешното първенство, защото за нас това е много важно. Трябва да си извадим заключенията. Никой не е казал, че ще побеждаваме във всеки мач, напротив - има по-добри отбори, треньори, има неща, които да учим по пътя, трябва да приемаме нещата, които правим добре и това, което не правим не толкова добре. Това са безценни уроци. Трябва да забравим този мач и да хвърлим всичко за победа срещу Черно море", каза специалистът.

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