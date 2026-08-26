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Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

  • 26 авг 2026 | 04:46
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Лас Палмас прибира над четири милиона за Хоркаш

Лас Палмас официално обяви трансфера на Динко Хоркаш в Ал Уасъл от Обединените арабски емирства, слагайки край на продължилите няколко седмици преговори за бъдещето на хърватския вратар. Сделката е на стойност 4,5 милиона евро.

Операцията ще донесе в касата на испанския клуб чиста печалба от около 4,2 милиона евро, които ще бъдат изплатени на няколко вноски.

Бившият вратар на Локомотив Пловдив пристигна на остров Гран Канария със свободен трансфер през лятото на 2024 г., което означава, че продажбата му представлява значителна финансова инжекция за „жълтите“.

Президентът на Лас Палмас, Мигел Анхел Рамирес, поясни, че парите от трансфера няма да бъдат директно инвестирани в привличането на нови попълнения. Намерението на ръководството е сумата да бъде използвана за покриване на бюджетните дефицити, които клубът вече е предвидил за настоящия сезон.

С този трансфер приключва двугодишният престой на вратаря в Лас Палмас. За този период той изигра 59 официални мача, от които 13 в Ла Лига.

В началото на престоя си той беше в сянката на Яспер Силесен, но постепенно успя да се наложи и да се превърне в един от най-изявените футболисти на отбора през изминалата кампания.

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