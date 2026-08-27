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  3. България падна от Чехия във втората контрола преди ЕвроВолей 2026

България падна от Чехия във втората контрола преди ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 17:34
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Волейболистите от националния отбор на България отстъпиха на Чехия с 1:3 (20:25, 25:20, 23:25, 15:25) във втората контрола помежду им, играна снощи при затворени врата в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

България срази Чехия преди Евроволей 2026
България срази Чехия преди Евроволей 2026

В първата приятелска среща между двата тима, играна във вторник пред около 2000 зрители, световните вицешампиони спечелиха също с 3:1 гейма.

Мачовете са част от подготовката на България за ЕвроВолей 2026, което започва на 9 септември в София.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини започна мача със състав: Симеон Николов, Венислав Антов, Александър Николов, Алекс Грозданов, Преслав Петков и Жасмин Величков като либеро.

Впоследствие в игра се появиха всички останали играчи с изключение на Илия Петков.

Най-резултатни за България станаха Александър Николов (1 блок, 48% ефективност в атака и 41% позитивно посрещане - +4) и Алекс Грозданов (4 блока и 71% ефективност в атака - +12) с по 16 точки.

За тима на Чехия резервата Патрик Индра (1 блок, 1 ас и 67% ефективност в атака - +14) и Лукаш Вашина (54% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +11) реализираха 16 и 15 точки.

За България предстоят още две контроли преди старта на ЕвроВолей 2026 - срещу Сърбия на 1 и 2 септември (вторник и сряда) в "Арена София".

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 1:3 (20:25, 25:20, 23:25, 15:25)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов 3, Венислав Антов 5, Александър Николов 16, Денислав Бърдаров 12, Преслав Петков 5, Алекс Грозданов 16 - Жасмин Величков-либеро (Мартин Атанасов, Стоил Палев 1, Аспарух Аспарухов 3, Георги Татаров 2, Лазар Бучков, Руси Желев 1, Дамян Колев-либеро)

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек 1, Марек Шотола 7, Лукаш Вашина 15, Иржи Бенда 7, Степан Свобода, Якуб Клаймон 6 - Милан Моник-либеро (Матей Пащърнак 2, Антонин Климеш 9, Патрик Индра 16, Онджей Роман 2, Адам Зайичек 1, Ян Павличек-либеро)

Старши треньор: ИРЖИ НОВАК.

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Снимки: Борислав Трошев

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