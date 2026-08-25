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Преди Евроволей 2026: България 2:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 25 авг 2026 | 19:51
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Националният отбор по  волейбол мъже играе тази вечер приятелска среща с Чехия. Двубоят започва в 19:00 часа в „Арена SamElyon“ в Самоков.

Мачът е част от подготовката на България за европейското първенство, което ще се проведе през септември.

Огромен интерес към контролата България - Чехия в Самоков
Огромен интерес към контролата България - Чехия в Самоков

Двубоят се излъчва на живо по MAX Sport One.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини започна мача със състав: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Илия Петков, Алекс Грозданов, Бърдаров, Александър Николов - Жасмин Величков-либеро.

3 България : Чехия

Руси Желев бе записан като второ либеро, а Дамян Колев като полеви играч.

3 България : Чехия

Двоен блок на Алекс Грозданов и Мартин Атанасов и България поведе с 3:1. Атака на Илия Петков бе блокирана от Стефан Свобода и Чехия поведе с 8:7. Александър Николов атакува по диагонала от зона 4 за 8:8. Страхотна атака на Денислав Бърдаров и 10:11. Атана на Антонин Климеш през центъра и 12:10 за Чехия.Мартин Атанасов бе оставен без блокада от Симеон Николов - 11:12. Пайп на Мартин Атанасов и равенство при 14:14. Атака на Александър Николов на единична блокада и 15:15. Великолепна комбинация в центъра Симеон Николов - Илия Петков - 16:16. Мощна атака на Денислав Бърдаров и 21:20. националите поведоха с 23:21. Ас на Симеон Николов и геймбол при 24:21. Втори пореден ас на Симеон Николов и България спечели първата част с 25:21.

3 България : Чехия

Мощна атака по диагонала на Денислав Бърдаров от зона 4 и 5:3 за България. Патрик Индра атакува в аут - 6:3. Великолепна атака на Александър Николов направи резултата 9:5. Пайп на Денислав Бърдаров - 10:8. Денислав Бърдаров атакува още втората топка и 11:10. Ас на Александър Николов 12:10. Атака по блокадата на Александър Николов 13:11. великолепна блокада на Симеон Николов и Алекс Грозданов - 14:11. Блокада на Симеон Николов и 16:13. Патрик Индра атакува в аут - 17:13. Националите поведоха с 19:14. Контра на Мартин Атанасов след добър сервис на Стоил Палев и 22:17. Мощна атака на Александър Николов и 24:19. Ас на Мартин Атанасов и 25:19.

3 България : Чехия

Мощна атака на Александър Николов и България поведе с 2:1 в началото на третата част. пайп на Денислав Бърдаров - 3:2. Блокада на Симеон Николов - 4:2. Мони Николов пусна технично топката за 5:4. Денислав Бърдаров се справи в атака с тройна блокада за 7:5. Блокаут на Илия Петков направи резултата 8:5.Пайп на Мартин Атанасов 9:6. Атака на Мартин Атанасов - 12:10. Страхотно вдигане на Мони Николов намери Мартин Атанасов и 16:14. Атака на Марек Шотола и 16:16. Изключително технична атака на Александър Николов - 17:16. Единична блокада на Алекс Грозданов спря атака на Антонин Климеш - 18:16. Иржи Новак взе прекъсване за Чехия.

3 България : Чехия

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 2:0 (25:21, 25:19, 18:16)
БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Илия Петков, Алекс Грозданов, Бърдаров, Александър Николов - Жасмин Величков-либеро (Стоил Палев)
Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ
ЧЕХИЯ: Лубош Бартунек, Патрик Индра, Лукаш Вашина, Ян Гълъбов, Матей Пасмак, Антонин Климаш, Стефан Свобода - Милан Моник-либеро (Марек Шотола)
Старши треньор: ИРЖИ НОВАК

Самоков, Зала “СамЕлион”

Съдии: Атанас Върбанов, Симеон Иванов

Зрители: 2000

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Снимки: Борислав Цветанов

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