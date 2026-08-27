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Фермин Алдегер получи разрешение да участва в първата тренировка в Арагон

  • 27 авг 2026 | 15:30
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Фермин Алдегер получи разрешение да участва в първата тренировка в Арагон

Пилотът на Грезини Дукати Фермин Алдегер получи разрешение от лекарите на MotoGP да участва в утрешната първа свободна тренировка преди Гран При на Арагон, след което ще трябва да мине допълнителен преглед.

Испанецът, който вчера подписа с екипа на VR46 за следващите два сезона, се контузи сериозно по време на официалната тренировка преди Гран При на Нидерландия в края на юни. Впоследствие той пропусна не само спринта и състезанието на „Ассен“, но и уикендите в Германия и Великобритания.

VR46 най-накрая обяви привличането на Фермин Алдегер в своите редици
VR46 най-накрая обяви привличането на Фермин Алдегер в своите редици

Сега обаче Алдегер ще опита да се завърне на старта на „Моторланд Арагон“, където ще се проведе 13-ят кръг за сезон 2026 в MotoGP. Преди него пилотът на Грезини Дукати заема 11-то място в генералното класиране с актив от 76 точки след общо четири пропуснати кръга от началото на годината.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Снимки: Gresini Racing

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