Успешна операция за Ай Огура, не се знае колко ще отсъства

Отборът на Тракхаус Априлия в MotoGP обяви, че Ай Огура е претърпял успешна операция на палеца на лявата ръка в Барселона по-рано днес.

SuperFile Trackhouse MotoGP rider, @AiOgura79 , has undergone surgery this morning, in Barcelona, Spain. Dr.Mir, who performed the procedure, has reported that Ai’s left thumb fracture has been plated and an assessment on his condition will be made over the coming weekend before… pic.twitter.com/VfhVnPVlEX — SuperFile Trackhouse MotoGP Team (@TrackhouseMoto) August 27, 2026

Припомняме, че вчера беше съобщено, че японецът се е контузил и ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Арагон. А още днес той е бил при доктор Мир в Барселона, където е била поставена пластина в областта около палеца на лявата му ръка.

Един от претендентите за титлата в MotoGP пропуска Гран При на Арагон

На този етап не може да се каже колко дълго ще отсъства Огура, който в момента заема третото място в генералното класиране в MotoGP. Надеждите на японеца и на неговия екип са той да пропусне само едно състезание и да се завърне за Гран При на Сан Марино на „Мизано“ след две седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages