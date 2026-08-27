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Успешна операция за Ай Огура, не се знае колко ще отсъства

  • 27 авг 2026 | 14:26
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Отборът на Тракхаус Априлия в MotoGP обяви, че Ай Огура е претърпял успешна операция на палеца на лявата ръка в Барселона по-рано днес.

Припомняме, че вчера беше съобщено, че японецът се е контузил и ще пропусне предстоящата този уикенд Гран При на Арагон. А още днес той е бил при доктор Мир в Барселона, където е била поставена пластина в областта около палеца на лявата му ръка.

Един от претендентите за титлата в MotoGP пропуска Гран При на Арагон
Един от претендентите за титлата в MotoGP пропуска Гран При на Арагон

На този етап не може да се каже колко дълго ще отсъства Огура, който в момента заема третото място в генералното класиране в MotoGP. Надеждите на японеца и на неговия екип са той да пропусне само едно състезание и да се завърне за Гран При на Сан Марино на „Мизано“ след две седмици.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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