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В Италия: Колапинто остава в Алпин и за догодина

  • 27 авг 2026 | 13:25
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Шефовете на Алпин са активирали клаузата в договора на аржентинския пилот Франко Колапинто и той ще се състезава за тима и догодина. Информацията е на италианското списание Autoracer, като се очаква, че новият контракт на Франко да бъде потвърден на “Монца” другата седмица.

Според източниците на изданието, срокът за активиране на тази клауза е изтекъл в понеделник, като до последно са били разглеждани и други кандидатури за втората кола на отбора. В крайна сметка обаче Флавио Бриаторе и екипът му са решили, че Колапинто ще остане партньор на Пиер Гасли.

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В хода на уикенда за Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт” мениджърският екип на Франко е провел няколко срещи с Бриаторе, като се смята, че тогава са били уточнени и последните подробности около новия му договор.

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Снимки: Gettyimages

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