В Италия: Колапинто остава в Алпин и за догодина

Шефовете на Алпин са активирали клаузата в договора на аржентинския пилот Франко Колапинто и той ще се състезава за тима и догодина. Информацията е на италианското списание Autoracer, като се очаква, че новият контракт на Франко да бъде потвърден на “Монца” другата седмица.

Според източниците на изданието, срокът за активиране на тази клауза е изтекъл в понеделник, като до последно са били разглеждани и други кандидатури за втората кола на отбора. В крайна сметка обаче Флавио Бриаторе и екипът му са решили, че Колапинто ще остане партньор на Пиер Гасли.

🚨 | NEW: Franco Colapinto has reportedly extended his Alpine contract.



The French team is understood to have exercised their option on his deal for 2027.



[@Auto_Racer_it] pic.twitter.com/Lf5OpobeXI — formularacers (@formularacers_) August 27, 2026

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В хода на уикенда за Гран При на Нидерландия на “Зандвоорт” мениджърският екип на Франко е провел няколко срещи с Бриаторе, като се смята, че тогава са били уточнени и последните подробности около новия му договор.

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Снимки: Gettyimages