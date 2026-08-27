Александър Манушев: Победата е доста сладка

Волейболните ни национали до 20 години надиграха връстниците си от Сърбия с 3:2 гейма във втория си мач от европейската квалификация в София и записаха втора поредна победа. Успехът дойде след оспорвана битка, в която България поведе с 2:0, но не спечели с 3:0, а затвори мача по трудния начин след тайбрек. Диагоналът на тима Александър Манушев, който бе с основна роля за успеха, се надява повече да няма моменти на спадове в играта на отбора в следващите мачове:

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"Победата е доста сладка. Имахме нашите моменти, но и доста грешки. Преодоляхме ги заедно като отбор и смятам, че заслужено взехме крайната победа. Влизаме с прекалено много емоция в мача и това ни повлиява, особено след първите два гейма, в които доминирахме над Сърбия. Но с отборна игра и малко повече концентрация бихме преодолели и тези моменти. Надявам се да не се повтарят", призна Манушев във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

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Снимки: CEV.EU

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