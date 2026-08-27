Венцислав Симеонов: Доволен съм от начина, по който реагирахме

Волейболните ни национали до 20 години надиграха връстниците си от Сърбия с 3:2 гейма във втория си мач от европейската квалификация в София и записаха втора поредна победа. Успехът дойде след оспорвана битка, в която България поведе с 2:0, но не спечели с 3:0, а затвори мача по трудния начин след тайбрек. Селекционерът на тима Венцислав Симеонов остана доволен от реакцията на своите състезатели.

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"Това е дълъг турнир. Доволен съм от начина, по който реагирахме. Първите два гейма бяхме близо до перфектното. После имаше лек спад на сервис и в посрещане. Дадохме възможност на съперника да се върне в мача. Но реакцията в петия гейм беше много добра. Спокоен съм, че можем да играем под напрежение", сподели Симеонов във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

"Имаме дълга скамейка. Един колектив се гради от четиринадесет човека, не само от един или двама. Колективът трябва да е силата на нашия отбор. Всеки трябва да знае, че има седем човека, които започват, но в зависимост от ситуацията, всеки може да окаже помощ на отбора, когато е нужно. Това се видя нагледно, като смените до голяма степен промениха развоя на мача", допълни селекционерът на България.

Снимки: CEV.EU

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