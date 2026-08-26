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  3. България U20 с драматична победа над Сърбия на евроквалификацията в София

България U20 с драматична победа над Сърбия на евроквалификацията в София

  • 26 авг 2026 | 19:56
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Волейболистите от националния отбор на България за младежи до 20 години постигна втора поредна победа на европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим надделя изключително трудно и драматично Сърбия с 3:2 (25:18, 25:13, 21:25, 22:25, 15:7) във втората си среща от турнира, игран тази вечер в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин българските момчета са с 2 победи от 2 мача и 5 точки във временното класиране. Утре (27 август) България ще играе срещу Сърбия отново от 17,30 часа.

Над всички за България бе Александър Манушев със страхотните 26 точки (1 блок, 1 ас и 67% ефективност в атака - +17) за победата. Мартин Татаров и Никола Градинаров се отчетоха с 16 и 13 точки за успеха.

За сърбите Сергей Цвиткович завърши с 12 точки (1 блок, 58% ефективност в атака и 31% позитивно посрещане - +7), а Коста Кресович и резервата Василийе Затезало приключиха с по 10 точки.

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 3:2 (25:18, 25:13, 21:25, 22:25, 15:7)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 1, Александър Манушев 26, Никола Градинаров 13, Мартин Татаров 16, Еван Георгиев 12, Димитър Пейчинов 10 - Георги Бойчев-либеро (Даниел Танев, Петър Господарски 2, Йоан Костадинов, Петко Петков 2, Ивайло Донов-либеро)

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

СЪРБИЯ: Роман Гегич, Коста Кресович 10, Сергей Цвиткович 12, Андрей Лукич 7, Вукашин Марянович 8, Джордже Русич 7 - Матия Кочович-либеро (Новак Радойчин 4, Данило Гледич, Василийе Затезало 10, Неманя Боич 1, Лука Панич-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР МИТРОВИЧ.

Снимки: CEV.EU

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