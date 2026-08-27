Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

  • 27 авг 2026 | 04:18
  • 192
  • 0
Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

Квалификациите в Шампионската лига приключиха и вече знаем имената на всички отбори, които ще участват във втория етап от надпреварата. За трета поредна година той ще се проведе под форма на една обща фаза с всички 36 финалисти, а не, както бе до сезон 2024/2025 с 32 отбора, разделени на 8 групи по 4 тима. Всеки ще има по 8 мача (4 домакинства и 4 гостувания), които ще се проведат в периода до края на януари 2027 г. Сега предстои да бъде изтеглен жребият, за да разберем кои тимове ще играят помежду си, кога и къде. Това ще стане на специален жребий на 28 август (петък), като всичките 36 отбора ще бъдат разпределени в общо 4 урни. Логично актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще бъде в първа урна. Шампионът в Лига Европа от миналата кампания Астън Вила пък ще бъде във втора. По-долу може да видите пълното разпределение на отборите.

ПЪРВА УРНА
Пари Сен Жермен - актуален носител на трофея
Байерн Мюнхен
Реал Мадрид
Ливърпул
Интер
Манчестър Сити
Арсенал
Барселона
Атлетико Мадрид

Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига
Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

ВТОРА УРНА
Борусия Дортмунд
Рома
Спортинг (Лисабон)
Астън Вила - актуален носител на Лига Европа
Порто
Манчестър Юнайтед
Брюж
Бетис
ПСВ Айндховен

Четири вълнуващи плеойфа определиха последните участници в тазгодишното издание на Шампионската лига
Четири вълнуващи плеойфа определиха последните участници в тазгодишното издание на Шампионската лига

ТРЕТА УРНА
Фейенорд
Лил
Бодьо/Глимт
Наполи
РБ Лайпциг
Виляреал
Шахтьор (Донецк)
Галатасарай
Фенербахче

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

ЧЕТВЪРТА УРНА
Славия Прага
Щутгарт
ЛАСК
Комо
Ланс
Сабах
АЕК
Викинг
Слован (Братислава)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 21882
  • 64
Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

Динамо (Загреб) пак се самосаботира и прати втори отбор от Норвегия в ШЛ

  • 26 авг 2026 | 23:56
  • 2749
  • 0
С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

С човек по-малко Хартс направи огромен подвиг във Виена и спаси европейската кампания

  • 26 авг 2026 | 22:38
  • 6117
  • 6
УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

УЕФА оттегля заплахата за бойкот на турнирите на ФИФА

  • 26 авг 2026 | 20:52
  • 939
  • 0
Национал на Канада ще претърпи нова операция

Национал на Канада ще претърпи нова операция

  • 26 авг 2026 | 20:32
  • 1135
  • 0
Секо Фофана се завърна в Порто

Секо Фофана се завърна в Порто

  • 26 авг 2026 | 20:01
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 192848
  • 1779
Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

Веласкес: АЕК беше просто по-добър от нас, страхотно е, че ще играем в Лига Европа

  • 27 авг 2026 | 00:33
  • 14458
  • 35
Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

  • 26 авг 2026 | 23:54
  • 18979
  • 17
Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

Левски: Загубата не може да заличи невероятното "синьо" лято

  • 27 авг 2026 | 00:18
  • 4651
  • 13
Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

  • 26 авг 2026 | 22:14
  • 38783
  • 21
Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

Хеттрик на Мбапе и голяма победа белязаха завръщането на Моуриньо на "Бернабеу"

  • 26 авг 2026 | 23:57
  • 21882
  • 64