Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

Квалификациите в Шампионската лига приключиха и вече знаем имената на всички отбори, които ще участват във втория етап от надпреварата. За трета поредна година той ще се проведе под форма на една обща фаза с всички 36 финалисти, а не, както бе до сезон 2024/2025 с 32 отбора, разделени на 8 групи по 4 тима. Всеки ще има по 8 мача (4 домакинства и 4 гостувания), които ще се проведат в периода до края на януари 2027 г. Сега предстои да бъде изтеглен жребият, за да разберем кои тимове ще играят помежду си, кога и къде. Това ще стане на специален жребий на 28 август (петък), като всичките 36 отбора ще бъдат разпределени в общо 4 урни. Логично актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще бъде в първа урна. Шампионът в Лига Европа от миналата кампания Астън Вила пък ще бъде във втора. По-долу може да видите пълното разпределение на отборите.
ПЪРВА УРНА
Пари Сен Жермен - актуален носител на трофея
Байерн Мюнхен
Реал Мадрид
Ливърпул
Интер
Манчестър Сити
Арсенал
Барселона
Атлетико Мадрид
Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига
ВТОРА УРНА
Борусия Дортмунд
Рома
Спортинг (Лисабон)
Астън Вила - актуален носител на Лига Европа
Порто
Манчестър Юнайтед
Брюж
Бетис
ПСВ Айндховен
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ТРЕТА УРНА
Фейенорд
Лил
Бодьо/Глимт
Наполи
РБ Лайпциг
Виляреал
Шахтьор (Донецк)
Галатасарай
Фенербахче
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ЧЕТВЪРТА УРНА
Славия Прага
Щутгарт
ЛАСК
Комо
Ланс
Сабах
АЕК
Викинг
Слован (Братислава)