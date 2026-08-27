Ето как ще изглеждат четирите урни за жребия в ШЛ

Квалификациите в Шампионската лига приключиха и вече знаем имената на всички отбори, които ще участват във втория етап от надпреварата. За трета поредна година той ще се проведе под форма на една обща фаза с всички 36 финалисти, а не, както бе до сезон 2024/2025 с 32 отбора, разделени на 8 групи по 4 тима. Всеки ще има по 8 мача (4 домакинства и 4 гостувания), които ще се проведат в периода до края на януари 2027 г. Сега предстои да бъде изтеглен жребият, за да разберем кои тимове ще играят помежду си, кога и къде. Това ще стане на специален жребий на 28 август (петък), като всичките 36 отбора ще бъдат разпределени в общо 4 урни. Логично актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще бъде в първа урна. Шампионът в Лига Европа от миналата кампания Астън Вила пък ще бъде във втора. По-долу може да видите пълното разпределение на отборите.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

ПЪРВА УРНА

Пари Сен Жермен - актуален носител на трофея

Байерн Мюнхен

Реал Мадрид

Ливърпул

Интер

Манчестър Сити

Арсенал

Барселона

Атлетико Мадрид

Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

ВТОРА УРНА

Борусия Дортмунд

Рома

Спортинг (Лисабон)

Астън Вила - актуален носител на Лига Европа

Порто

Манчестър Юнайтед

Брюж

Бетис

ПСВ Айндховен

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ТРЕТА УРНА

Фейенорд

Лил

Бодьо/Глимт

Наполи

РБ Лайпциг

Виляреал

Шахтьор (Донецк)

Галатасарай

Фенербахче

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ЧЕТВЪРТА УРНА

Славия Прага

Щутгарт

ЛАСК

Комо

Ланс

Сабах

АЕК

Викинг

Слован (Братислава)

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