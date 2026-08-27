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Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

  • 27 авг 2026 | 01:55
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Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

Квалификациите в Шампионската лига и тази година предложиха много вълнуващи моменти, като те вече са в историята. След техния край са ясни всички 36 отбора, които ще играят в основната фаза на „турнира на богатите".

Четири вълнуващи плеойфа определиха последните участници в тазгодишното издание на Шампионската лига
Четири вълнуващи плеойфа определиха последните участници в тазгодишното издание на Шампионската лига

За съжаление сред тях няма да бъде българският шампион Левски, който отпадна в плейофите от гръцкия първенец АЕК. Освен атиняните квалификациите прескочиха още норвежките Викинг и Бодьо/Глимт, турският Фенербахче, австрийският ЛАСК, азербайджанският Сабах и словашкият Слован (Братислава).

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата
Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Те се присъединяват към актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен, както и шампиона от Лига Европа за сезон 2025/2026 Астън Вила.

Така в най-престижния европейски клубен турнир останаха още 27 отбора, които заедно с бирмингамци се знаеха предварително, тъй като те директно се класират за основната фаза през първенствата си, които имат висок коефициент.

Това са:

Английските Арсенал, Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул
Испанските Барселона, Реал Мадрид, Виляреал, Атлетико Мадрид, Бетис
Италианските Интер, Наполи, Рома, Комо
Германските Байерн, Борусия Дортмунд, РБ Лайпциг, Щутгарт
Френските Ланс и Лил
Нидерландските ПСВ Айндховен и Фейенорд
Португалските Порто и Спортинг (Лисабон)
Турският Галатасарай
Белгийският Брюж
Чешкият Славия (Прага)
Украинският Шахтьор (Донецк)

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