Вижте всички отбори, които ще играят в основната фаза на Шампионската лига

Квалификациите в Шампионската лига и тази година предложиха много вълнуващи моменти, като те вече са в историята. След техния край са ясни всички 36 отбора, които ще играят в основната фаза на „турнира на богатите".

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За съжаление сред тях няма да бъде българският шампион Левски, който отпадна в плейофите от гръцкия първенец АЕК. Освен атиняните квалификациите прескочиха още норвежките Викинг и Бодьо/Глимт , турският Фенербахче , австрийският ЛАСК , азербайджанският Сабах и словашкият Слован (Братислава) .

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Те се присъединяват към актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен , както и шампиона от Лига Европа за сезон 2025/2026 Астън Вила.

Така в най-престижния европейски клубен турнир останаха още 27 отбора, които заедно с бирмингамци се знаеха предварително, тъй като те директно се класират за основната фаза през първенствата си, които имат висок коефициент.

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

Това са:



Английските Арсенал , Манчестър Сити , Манчестър Юнайтед , Ливърпул

Испанските Барселона , Реал Мадрид , Виляреал , Атлетико Мадрид , Бетис

Италианските Интер , Наполи , Рома , Комо

Германските Байерн , Борусия Дортмунд , РБ Лайпциг , Щутгарт

Френските Ланс и Лил

Нидерландските ПСВ Айндховен и Фейенорд

Португалските Порто и Спортинг (Лисабон)

Турският Галатасарай

Белгийският Брюж

Чешкият Славия (Прага)

Украинският Шахтьор (Донецк)

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