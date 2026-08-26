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Лудогорец се размина с входящ трансфер

  • 26 авг 2026 | 15:25
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Лудогорец се размина с входящ трансфер

Трансферът на капитана на Шарлероа Айхам Усу в Лудогорец е пропаднал окончателно, пише журналистът Васил Макдади. За тази възможност съобщи белгийското издание "Ла Дерниер Йор" още преди месец. Двата клуба обаче не са се разбрали, като Шарлероа е поискал 4 милиона евро за основния си защитник, който е и национал на Сирия.

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26-годишният Усу, който е централен защитник, играе в Белгия от сезон 2024/2025 и бързо се превръща в ключов играч. Усу, който замени шведския национален отбор за Сирия, е израснал в Гьотеборг и е играл за Хекен, Гайс и АФК Ескилстюна, между другото. Извън Швеция е бил футболист на Славия Прага и испанския Кадис, преди да се премести в Белгия.

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