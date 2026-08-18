Ботев (Враца) привлече нападател на Лудогорец

Ботев (Враца) привлече в състава си българския юношески национал Филип Гигов от Лудогорец, съобщиха от първодивизионния футболен клуб.

"Добре дошъл, Филип Гигов! 19-годишният централен нападател вече е част от Ботев Враца! Филип е висок 185 см и е един от перспективните български футболисти в своята възраст. Преминал е през школата на Лудогорец, достигайки до първия отбор, участие в европейските клубни турнири и участие във финал за Купата на България. Гигов е национал на България, преминал през всички гарнитури при подрастващите!", написаха от управата на врачани.

Гигов е играл основно в дубъла на Лудогорец във Втора лига, като има 5 гола и 2 асистенции в 23 мача на тима. Той има и 7 двубоя с екипа на представителния тим на разградчани, включително и кратко участие като резерва в Лига Европа през януари миналата година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google