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Ботев (Враца) привлече нападател на Лудогорец

  • 18 авг 2026 | 12:36
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Ботев (Враца) привлече в състава си българския юношески национал Филип Гигов от Лудогорец, съобщиха от първодивизионния футболен клуб.

"Добре дошъл, Филип Гигов! 19-годишният централен нападател вече е част от Ботев Враца!  Филип е висок 185 см и е един от перспективните български футболисти в своята възраст. Преминал е през школата на Лудогорец, достигайки до първия отбор, участие в европейските клубни турнири и участие във финал за Купата на България. Гигов е национал на България, преминал през всички гарнитури при подрастващите!", написаха от управата на врачани.

Гигов е играл основно в дубъла на Лудогорец във Втора лига, като има 5 гола и 2 асистенции в 23 мача на тима. Той има и 7 двубоя  с екипа на представителния тим на разградчани, включително и кратко участие като резерва в Лига Европа през януари миналата година.

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