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Стърлинг обясни защо не би приел мач с Жан Силва с кратко предизвестие

  • 26 авг 2026 | 15:25
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Стърлинг обясни защо не би приел мач с Жан Силва с кратко предизвестие

Алджамейн Стърлинг познава границите си.

Бившият шампион на UFC в категория петел и настоящ претендент в категория перо използва своя подкаст, за да коментира слух, че е водил преговори за двубой с Жан Силва на събитието Ноче UFC на 12 септември. Първоначално Силва трябваше да се изправи срещу Яир Родригес в главния двубой на вечерта, но Родригес се оттегли поради контузия и бързо беше заменен от Хосе Мигел Делгадо.

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Според Стърлинг, ако организаторите са му били предложили главния мач на Ноче UFC, той е щял да има много добра причина да откаже.

„Ако ми бяха предложили Жан Силва, щях да ги погледна право в очите и да кажа: „Знаете ли какво? Категорично не бих приел този ш*бан мач. Ако трябваше да вляза във формата, в която съм в момента, определено нямаше да се получи. Щях да лежа на земята, задъхан за въздух, и не се страхувам да го призная. Току-що се върнах от Сърбия и Албания, мислите ли, че съм в бойна форма, готов за пет рунда с кратко предизвестие? Абсурд. Дайте ми тренировъчен лагер.“, заяви Стърлинг.

Стърлинг предположи, че би обмислил трирундов двубой с кратко предизвестие, особено ако е придружен със значително заплащане, но би бил по-отворен да се бие със Силва на по-късна дата. Като се има предвид, че Силва в момента е в центъра на дискусиите за претендентите в категория перо, Стърлинг смята, че един мач с него има повече смисъл от някои други варианти в топ 10.

„Не, никога не са ми предлагали този мач“, каза Стърлинг. „Бих предпочел да направя пълен лагер. Ако бяха казали, че ще преместят Жан Силва на друга дата с мен, тогава бих приел двубоя. Това би имало смисъл. По-привлекателно е от боец, който беше класиран на 13-о място и те просто магически го издигнаха до 12-о.“

„Отново, ако Арън Пико победи Арнолд Алън, тогава ще се бия с победителя. Ще се бия с Пико. Ако Арнолд Алън спечели, бих предпочел да се бия с Арнолд Алън – някой с утвърдено име, който идва след поредна победа. Това е мач, за който мога да се събудя сутрин и да се развълнувам.“

Пико се изправя срещу Алън на UFC 333 на 24 октомври. Бившата звезда на Белатор също е спряган за съперник на Стърлинг, но в момента „Фънк Мастър“ не вижда смисъл да се изправя срещу боец с баланс 1-1 в UFC.

Вместо това Стърлинг запълва времето си със странични проекти, докато се подготвя за следващия си двубой, който се надява да бъде с по-висок залог от повикване в последния момент.

„Аз съм просто човек, заседнал в неизвестност, и се надявам нещата да се наредят“, каза Стърлинг. „Всичко, което мога да направя, е да си свърша работата, да вляза във форма, така че ако се появи възможност, да бъда готов. Но в момента да ми дадат мач с двуседмично предизвестие би било просто безумно, особено за мен. Забавлявах се и промотирах моята компания за ром, защото това трябва да правя в свободното си време. Но сега това е на пауза. Все още развиваме компанията, но аз се отдръпнах от водещата роля и организирането на всички събития, така че сега сме в боен режим.“

„Готови сме за действие, влизаме във форма и със сигурност, дайте ми още две седмици и ще мога да изкарам три рунда, лесно. След това ми дайте още две седмици и ще бъда във форма за пет рунда.“

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