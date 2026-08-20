Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

Жан Силва ще се изправи срещу нов противник с по-малко от месец предизвестие, след като Яир Родригес отпадна от основния двубой на галавечерта Ноче UFC

Силва вече ще се бие с Хосе Делгадо в главния двубой на събитието, насрочено за 12 септември. Причините за оттеглянето на Родригес не се съобщават. Новината беше потвърдена от американската медия mmafighting.com

Галавечерта Ноче UFC ще се проведе в „Дезърт Даймънд Арена“ в Глендейл, Аризона.

Делгадо (12-2) получава първия си шанс да оглави събитие в родния си щат Аризона. Той влиза в двубоя след две поредни победи над Андре Фили и Остин Баши по-рано тази година, които му осигуриха място в новата ранглиста на Мета UFC. Делгадо има четири победи в UFC, като единствената му загуба е от Натаниел Ууд през 2025 г.

Силва (17-3) ще се опита да продължи възходящата си серия след победата с решение над Арнолд Алън през януари. С този успех той се възстанови от загуба в елиминаторен мач за титлата срещу Диего Лопес. „Лорд“ има статистика от 6-1 в UFC, като е спечелил и четири бонуса за представянето си.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google